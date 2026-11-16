EUA
Trump culpa l’“herència” de Biden del caos aeri
El president urgeix fons al Congrés per modernitzar el sistema. Va provocar retards i la cancel·lació de més de 9.000 vols
El president nord-americà, Donald Trump, va responsabilitzar ahir el seu antecessor, Joe Biden, pel “desastre” de l’Administració Federal d’Aviació (FAA) que divendres va provocar retards i la cancel·lació de més de 9.000 vols. “L’Administració Biden va ser un desastre per a la FAA. Tot el que van tocar va anar a pitjor. Es van gastar molts diners sense criteri per empitjorar un sistema que ja era vell i fallit”, va afirmar Trump en un missatge publicat en xarxes socials. “Tenim un pla per als sistemes de control de vol. Necessitem que el Congrés aprovi els diners, ràpid! La FAA està fent un gran treball i està a punt”, va afegir. En una publicació posterior, Trump va posar el focus en el Congrés i va posar èmfasi en la necessitat que autoritzi els fons “que tant es necessiten” per a la modernització del sistema de control del trànsit aeri. El mandatari va assegurar que, amb el finançament necessari, la seua Administració podria desempantanegar el projecte “de forma ràpida i eficient” fins a convertir-lo en “el millor sistema del món”.
Trump va incidir en l’antiguitat de les infraestructures actuals i va criticar que bona part de la xarxa de control aeri fa mig segle que està en funcionament. En aquest sentit, va tornar a carregar contra el Govern de Biden, que va responsabilitzar dels retards en la renovació d’aquestes infraestructures.
Per la seua part, el secretari de Transports dels EUA, Sean Duffy, va plantejar en la mateixa línia que necessiten el finançament per posar en marxa una xarxa de comunicació més moderna després de les “dècades de negligència” de la xarxa de l’empresa L3Harris. Duffy va reconèixer que encara “hem d’esbrinar què va passar” i, davant la possibilitat de demanar disculpes, va dir que “no puc disculpar-me per una cosa que ens ve donada”. Les autoritats dels EUA van divulgar dissabte que la substitució de l’antic cablatge de coure per fibra òptica als sistemes de telecomunicacions aèries va originar la suspensió total d’enlairaments la vigília, que continua causant caos als aeroports.