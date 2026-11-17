Colau condiciona el suport al PSOE a abaixar els lloguers per decret
La candidata de Front Ampli a les eleccions del 29N, Ada Colau, va condicionar ahir el suport a un Govern de coalició presidit per Pedro Sánchez i la presència del seu espai en l’esmentat Executiu a l’aprovació d’un primer decret sobre habitatge que estabilitzi contractes i abaixi els preus del lloguer. També va reclamar als socialistes que han d’entendre que per lluitar contra l’extrema dreta han de ser “valents” i “enfrontar-se als fons voltors d’una vegada per sempre” per fer efectiu, sense “excuses”, el dret a l’habitatge. Colau va fer aquestes afirmacions en un acte a Madrid que va comptar amb la presència de la vicepresidenta segona del Govern central, ministra de Treball i exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, el mateix dia que va anunciar que retira la seua candidatura a la direcció general de l’Organització Internacional del Treball (OIT). Per la seua part, la candidata de Front Ampli per Lleida, Montse Cortasa, va dir que en el seu programa “hem posat molt d’èmfasi en les polítiques orientades a defensar les explotacions familiars i l’agricultura responsable.