SOCIETAT
Desallotjada de matinada l’acampada de plaça Catalunya després d’un mes i mig
L’ajuntament de Barcelona al·lega que “urgia recuperar l’espai públic” ocupat durant setmanes. Un grup de persones del campament es troba ara instal·lat a la platja de la Barceloneta
Un ampli dispositiu de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, Bombers i serveis socials i de neteja van participar a primera hora d’ahir en el desallotjament de les persones que encara romanien a l’acampada per l’habitatge que ocupava la plaça Catalunya de Barcelona des de fa més de mes i mig.
“Era una situació que s’havia de reconduir, corria pressa la recuperació de l’espai públic”, va assegurar ahir el tercer tinent d’alcaldia i responsable de l’Àrea de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior del consistori, Albert Batlle, que va dir així mateix que “no calen justificacions de per què era necessari recuperar la plaça Catalunya”.
En el moment del desallotjament, a l’acampada quedaven un total de 295 persones, moltes de les quals sensesostre que buscaven refugi nocturn a la plaça Catalunya i que, després del desallotjament, es van dirigir a altres punts de la ciutat, com la platja de la Barceloneta.
Els acampats es van queixar que el desallotjament es va produir sense cap mediació amb l’ajuntament i sense cap avís previ.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar que el desallotjament dels acampats es va fer per garantir “la normalitat, la convivència, la seguretat i la salubritat” en el centre de la ciutat.
Va defensar, així mateix, que l’actuació responia a l’evolució de la situació a la plaça i a la voluntat d’evitar “riscos majors” per a les persones i per a la salut pública. Sobre possibles noves acampades al centre de la capital catalana, va assegurar que la Guàrdia Urbana farà un seguiment “molt acurat”.
La portaveu de Barcelona enn Comú a l’ajuntament, Carolina Recio, va criticar el desallotjament i va retreure a Collboni que hagi donat a la protesta “la mateixa resposta” que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso i l’alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez-Almeida.
El president del grup de Junts per Barcelona, Jordi Martí, va celebrar el desallotjament de la plaça de Catalunya, però va recriminar que l’alcalde “arriba tard, sempre fa tard”.
En el mateix sentit, el candidat del PP de Catalunya per Barcelona a les generals, Xavier Garcia Albiol, va criticar que el desallotjament de l’acampada de plaça Catalunya de Barcelona no s’hagi fet abans: “Per què hem hagut d’esperar tres mesos?”, es va preguntar.