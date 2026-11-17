Gavín i Comín reivindiquen l’amnistia al Palau d’Anglesola
Isidre Gavín, cap de llista de Junts a Lleida, va assistir ahir a un acte al Palau d’Anglesola amb l’eurodiputat Toni Comín, en la seua primera visita a Lleida després de nou anys d’exili. Van reivindicar “el paper determinant de Junts en la negociació de la llei d’amnistia”. Per la seua part, el líder de Junts, Carles Puigdemont, va denunciar el “mal immens” que, al seu parer, fa “l’esquerra lerrouxista de Catalunya” a “una de les bigues mestres del catalanisme”.