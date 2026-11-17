SUCCESSOS
La Policia busca en l’àrea de Barcelona ‘El Ruso’
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van desplegar ahir un dispositiu policial preventiu a les principals estacions de Barcelona després que una persona alertés de la possible presència a Manresa d’El Ruso. Es tracta del presumpte autor de l’homicidi d’un agent de la Policia Nacional i d’un gos de la Unitat Canina, així com d’haver causat ferides greus a un altre policia, membre dels Tedax, la setmana passada a Oviedo. Els Mossos van informar que a les 11.22 hores es va rebre un avís sobre dos trens procedents de Manresa i amb destinació a Montcada i Reixac en els quals podria viatjar el sospitós. Davant d’aquesta alerta, la Guàrdia Civil va aturar el primer comboi i la policia catalana va fer el mateix amb el segon. Una vegada enllestides totes les comprovacions, es va permetre reprendre la marxa al voltant de les 13.30 hores.