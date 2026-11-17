Rufián diu que aspira a presidir la Generalitat amb comuns, CUP i Podem
El cap de llista d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va afirmar ahir que aspira a presidir la Generalitat, després que ho faci l’actual líder del seu partit, Oriol Junqueras, i fer-ho “amb comuns, la CUP i el que quedi de Podem”, i amb el suport del PSC. Així ho va dir en un esmorzar informatiu a Barcelona, durant el qual va remarcar que “el futur de Catalunya ha de ser de coalicions, d’espais d’esquerres; amb el PSC, i portar Junts a una espècie de racó de pensar, d’ostracisme polític”, ha afirmat el candidat republicà, que ha afegit que aspira que Junts s’assembli més al PNB que a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o a la líder d’AC, Sílvia Orriols. El líder republicà també va criticar que Junts digui que solucionarien els problemes de Rodalies a través d’un traspàs immediat de les competències a la Generalitat i no a través d’una transició i una empresa mixta. “Siguem seriosos, en un espai de la dreta catalana amb algú com Pujol, totes aquestes bestieses no es dirien”, va afirmar Rufián.
D’altra banda, la candidata d’ERC per Lleida, Inés Granollers, va participar ahir en un acte a Cervera amb la portaveu dels republicans al Parlament, Ester Capella, la candidata al Senat, Sílvia Martínez, i l’alcaldable per Cervera, Daniel Martínez. Granollers va assegurar que “a Madrid no farem soroll, treballarem” i que en aquests últims tres anys “hem plantat cara quan ha fet falta per tal de poder defensar els interessos de la nostra gent”.