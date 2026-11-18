La dona d’Abascal rep el bo social tèrmic al tenir família nombrosa
L’esposa del líder de Vox, Santiago Abascal, Lidia Bedman, és beneficiària del bo social tèrmic, l’ajuda pensada perquè les famílies vulnerables puguin fer front al rebut de la calefacció, segons va publicar ahir el portal Infolibre. Segons aquest mitjà, Bedman va percebre al maig un xec de 210 euros corresponent a l’ajuda de l’any 2025. Una ajuda que va ser reconeguda pel mateix Abascal i que, en declaracions als mitjans a Lanzarote, va justificar al·legant que sota el seu sostre viuen els seus cinc fills, cosa que converteix la seua unitat familiar en “nombrosa especial”, i va avançar que no renunciaran als ajuts previstos perquè “són de justícia”.
De fet, va recordar que el programa electoral de Vox recull un “augment” d’aquests ajuts i fer-los “extensibles” a la resta de les famílies. En concret, el programa de Vox planteja que “tots els beneficis que ara existeixen a les famílies nombroses s’augmentaran i s’estendran a totes les famílies de manera progressiva des del primer fill”.
El president del Govern i candidat socialista, Pedro Sánchez, va criticar Abascal per cobrar ajuts públics. “Anomena pagueta l’SMI i avui ens assabentem que la seua família gaudeix del bo social tèrmic, no és que sigui fatxa és que és pura fatxada”, va dir Sánchez.