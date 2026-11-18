Rufián, per un govern de concentració si guanyen PP i Vox
El cap de llista d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va defensar ahir un “govern de concentració” a Catalunya si PP i Vox guanyen les eleccions a les Corts el dia 29. En un esmorzar informatiu d’Amics del País, i al ser preguntat sobre si ERC hauria “de fer pinya” amb el PSC davant d’un govern PP-Vox, Rufián es va mostrar partidari que aquest executiu “de concentració” reuneixi “qualsevol demòcrata” que vulgui defensar “les competències, el poble i el govern de Catalunya”.
Poques hores després, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va assegurar que el seu partit no dona per descomptat que PP i Vox vagin a governar després del 29 de novembre i, al ser preguntat per la proposta de Rufián de fer un govern de concentració va dir: “No ens precipitem.”
Aquest no va ser l’únic desacord públic d’ambdós dirigents ahir. Rufián no preveu rebre l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont quan torni a Catalunya després de ser amnistiat, però Junqueras sí que ho farà: “Rebré tothom que pugui rebre perquè el meu treball és intentar parlar amb tothom, només faltaria, i especialment amb gent que ha patit repressió.”
Junqueras va apostar en aquest sentit per “tenir la millor interlocució possible amb tothom”.
D’altra banda, la candidata d’ERC al Congrés per Lleida, Inés Granollers, va reivindicar des del polígon industrial de Vila-sana el potencial de Ponent per participar en la recuperació del pes industrial de Catalunya en l’àmbit agroalimentari i la bioeconomia.
Va reclamar “facilitar les inversions industrials, modernitzar les empreses, impulsar la innovació i crear llocs de treball qualificats i ben remunerats”.