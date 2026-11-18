Últimes hores per sol·licitar el vot per correu per al 29 N
El sistema és escollit per un nombre cada vegada major d’electors
Els electors que desitgin participar en les pròximes eleccions, però no puguin o no vulguin fer-ho de forma presencial el dia 29, tenen encara fins aquest dijous per sol·licitar el vot per correu, tant a través del web de Correus com en persona a qualsevol oficina postal. El sistema de vot per correu, no exempt de polèmica electoral en les convocatòries més recents, ha estat escollit per un nombre cada vegada major d’electors, com reflecteixen les dades de l’operador postal públic.
L’enlairament definitiu es va produir en les passades generals, les de 2023, quan Correos va admetre 2.622.808 sol·licituds de vot per correu, 1.924.976 de presentades de forma presencial a la xarxa d’oficines de Correus i 697.832 de forma telemàtica. Finalment, en aquella ocasió van votar per correu el 94,2% de les persones registrades, 2.471.935, que és la ratio més alta assolida en aquest tipus de comicis (des de 2008, el primer any amb registres estadístics homologats).
Aquests prop de 2,5 milions de vots per correu del 2023 van ser gairebé el doble que els 1,24 milions de les generals del 28 d’abril de 2019 i més d’un 175 % per sobre dels al voltant de 900.000 sufragis arribats als col·legis electorals per aquest sistema en les generals del 10 novembre d’aquell mateix any.
Un procés amb garanties
El sistema de vot per correu és un procés amb garanties en la identificació dels electors, la custòdia dels sobres amb les paperetes i el seu trasllat al col·legi electoral. Per poder emetre el vot per correspondència és requisit imprescindible obtenir el Certificat d’inscripció en el cens electoral, amb el que després es pot fer efectiu el sufragi fins el 25 de novembre amb la documentació que els interessats hauran rebut al seu domicili o en la direcció indicada a la seua sol·licitud.
Els electors que opten per sol·licitar el vot a través del web de Correus han d’acreditar la seua identitat mitjançant autenticació i signatura electrònica i els que prefereixen fer-ho de forma presencial han de presentar el DNI, passaport o permís de conduir originals a l’oficina postal que triïn.
A les oficines de Correus, on s’ha pogut demanar cita prèvia a través de l’app de la societat estatal, el web de la companyia o l’Oficina Virtual d’Espanya, també és possible que una persona sol·liciti el vot d’altra que no pugui fer-ho per malaltia o discapacitat, sempre que aquesta situació estigui acreditada mitjançant certificació metgessa oficial i s’aporti una autorització notarial o consular. Correus conservarà fins el dia de la votació tota la correspondència dirigida a les meses electorals i portarà un registre de la documentació rebuda, que estarà a disposició de les juntes electorals. El 29 N, acabada la votació i abans de l’escrutini, la taula introduirà els sobres de vots rebuts per correu a l’urna per procedir al recompte públic.
Un debat inicial que ha anat amainant
El vot per correu va estar embolicat en el debat electoral gairebé des del moment en què es van convocar les eleccions, encara que en les setmanes posteriors ha amainat la polèmica. Feijóo va dir al poc d’iniciar-se la precampanya que confiava en els carters i en els empleats públics de Correus –empresa pública que ell va dirigir durant el govern de José María Aznar– però no en els directius de la societat. Més lluny va ser el president de Vox, Santiago Abascal, que va manifestar que ell no anava de cap manera a defensar la netedat del vot per correu i va fer una crida als ciutadans perquè fessin un "esforç extraordinari" i acudeixin a les urnes en persona.
Després, a mitjans d’octubre, el PP va demanar d’imposar mesures de reforç de la custòdia i transparència del vot per correu en les eleccions del 29 N i Vox va sol·licitar reforçar les garanties del vot dels inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA), però a ambdós els va respondre la Junta Electoral Central que només actua si hi ha "denúncies sobre fets o indicis concrets o indicis d’irregularitat", la qual cosa no ha passat.