AJUTS
Brussel·les proposa un nou préstec de 45.000 milions per reconstruir Ucraïna
La Comissió Europea va proposar ahir concedir a Ucraïna un nou préstec de fins a 45.000 milions d’euros per al 2027, amb el qual pretén cobrir prop de dos terços dels 70.000 milions que Kíiv necessita per afrontar les despeses militars i pressupostàries durant el proper any. La proposta haurà de comptar amb el vistiplau dels Vint-i-set, que ho debatran per primera vegada en la cimera europea que se celebra el 26 de novembre a Brussel·les. En concret, contempla destinar fins a 25.000 milions d’euros a assistència militar per reforçar les capacitats de defensa d’Ucraïna i estrènyer la cooperació entre les indústries armamentístiques ucraïnesa i europea, mentre que els altres 20.000 milions es dirigirien a sostenir el pressupost de l’Estat i garantir el funcionament de serveis públics essencials.
En aquest sentit, la presidenta de l’Executiu europeu, Ursula von der Leyen, va defensar que el nou instrument permet atendre les diferències entre aquells països que prefereixen finançar ajuda civil i els que també estan disposats a sufragar despeses militars.
Alguns governs, com els d’Eslovàquia i la República Txeca, van expressar reserves a participar en un altre crèdit conjunt per tal de finançar l’ajuda a Ucraïna.