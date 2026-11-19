Cimera històrica entre Xi, Trump i Putin
Reivindiquen el diàleg entre les tres potències per mantenir la pau i estabilitat global
Els presidents de la Xina, Xi Jinping; Estats Units, Donald Trump; i Rússia, Vladimir Putin, han coincidit aquest dimecres en el marc de la seua històrica cita trilateral a Shenzhen, al sud de la Xina, en què les tres potències cooperin per "mantenir conjuntament la pau i l’estabilitat mundial". "La Xina, Rússia i els Estats Units haurien de donar exemple en matèria de cooperació per fer front als reptes globals, mantenir conjuntament la pau i l’estabilitat mundials i aportar més contribucions al progrés de la humanitat", ha afirmat el president xinès a l’inici de la cimera que tindrà a l’agenda el control dels arsenals nuclears a més de les guerres a Ucraïna i el Pròxim Orient.
Per la seua part, Trump ha recalcat el "camí diferent" pel qual opta Washington en buscar el diàleg directe amb potències tradicionalment rivals com Rússia i la Xina. "Mai no s’ha forjat la pau rebutjant les oportunitats de diàleg i debat", ha subratllat, defensant mantenir els canals oberts amb Pequín i Moscou. "Massa sovint, els líders del passat evitaven parlar amb països amb els quals tenien desacords, i nosaltres pensem el contrari, i estem convençuts d’això", ha exposat des del resort Qilin Mountain Villa, que acull la històrica cita.
Sobre les qüestions de desarmament nuclear, el dirigent nord-americà ha assenyalat que abordarà la qüestió amb Putin i Xi, atraient per primera vegada a la Xina a un debat d’aquest tipus, encara que ha admès la dificultat de l’assumpte perquè "una vegada que es tenen armes nuclears, és molt difícil prescindir-ne". Respecte a la guerra a Ucraïna, en la seua intervenció inicial, Trump ha subratllat que hi ha "avenços" i s’ha referit a les intencions de Putin en assenyalar que "desitja que la guerra arribi al seu final".
En la mateixa línia, Putin ha subratllat que els tres països comparteixen "la responsabilitat de mantenir la pau i la seguretat internacional", mentre ha assenyalat els "nombrosos interessos comuns en la resolució dels conflictes regionals", punt en el qual s’ha referit directament a la guerra a Ucraïna, llançada per Moscou el febrer de 2022.
La contribució a l’estabilitat global ha de basar-se, segons el mandatari rus, en la "cooperació constructiva" partint del "respecte mutu, la igualtat i l’equilibri en els interessos".
La reunió a Shenzhen es tracta d’una trobada sense precedents entre els líders de les tres potències nuclears més grans, amb la vista posada en buscar acords per al control dels arsenals nuclears i el final de la guerra a Ucraïna i l’Iran, amb els ecos de cimeres que van marcar l’esdevenir geopolític mundial durant el segle XX.