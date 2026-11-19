POLÍTICA
El Congrés avala els ajuts per a les víctimes d’Urda i per a Ceuta
Al costat de les mesures de seguretat ferroviària o als suports a afectats de la dana Adam. La pensió de viudetat per a parelles amb fills i convivència no casades
La Diputació Permanent del Congrés va convalidar ahir set decrets llei aprovats pel Govern central durant la precampanya electoral, entre els quals els ajuts per a les víctimes de l’accident d’Urda i mesures relacionades amb la seguretat ferroviària. Aquest òrgan, que substitueix el ple del Congrés i compta amb 69 diputats, va aprovar els set decrets impulsats per l’Executiu. L’únic convalidat per unanimitat va ser el dels ajuts directes per als damnificats pel sinistre a Urda, que ascendeixen a 72.121,46 euros per defunció i entre 2.404,04 euros i 84.141,7 euros per lesions. Inclou, a més, un mecanisme per limitar la pujada dels preus de certs béns i serveis –com transport alternatiu o allotjament– quan es produeixen situacions d’emergència.
En relació amb l’accident, també es va convalidar el decret que regula de forma més estricta els temps de treball dels maquinistes i reconeix el dret dels treballadors a adoptar les mesures “necessàries” i “proporcionades” davant de situacions de risc greu i imminent per a la seguretat.
Sobre la crisi a Ceuta, es va donar llum verda al decret que dona 45,3 milions d’euros d’ajuda financera a la ciutat autònoma, amb el suport del PP, el vot en contra de Vox i l’abstenció de Junts.
La Diputació Permanent va convalidar unes altres quatre normatives en matèria social i de resposta davant d’emergències: el reconeixement de les famílies monoparentals –que afecta 760.000 llars a Espanya–, el reforç financer del sistema de dependència –habilitant una inversió de 7.240 milions d’euros per al 2027–, ajuts després de la dana Adam i la millora de diverses prestacions de la Seguretat Social. Entre aquestes, s’estableix que les parelles amb fills en comú podran accedir a la pensió de viudetat després de dos anys de convivència sense vincle legal.
També s’introdueixen millores en la protecció en situacions de patologies derivades de la menopausa o de violència masclista.