CIMERA
Xi i Putin aposten per un nou “ordre multipolar” abans de la cimera amb Trump
El líder xinès “ofereix més estabilitat i certesa davant d’un món ple de canvis”. El rus destaca que la coordinació en política exterior de Pequín i Moscou “avança en una direcció positiva”
Els presidents de la Xina i Rússia, Xi Jinping i Vladímir Putin, van advocar ahir per un “ordre multipolar més just” en el qual els seus països “assumeixin els deures que corresponen a les superpotències”, en vigílies de la primera cimera a tres que celebraran amb el nord-americà Donald Trump. Xi i Putin es van reunir als marges de la cimera del Fòrum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC), que se celebra aquests dies a Shenzhen, al sud-est de la Xina, en una trobada que va tornar a evidenciar la sintonia entre Pequín i Moscou, els llaços estratègics dels quals s’han fet més estrets des de la invasió russa d’Ucraïna el 2022.
Per al líder xinès, la relació del seu país amb Rússia “ofereix més estabilitat i certesa en un món ple de canvis”, i per això va apostar perquè ambdós potències nuclears “aprofundeixin en la cooperació integral” i “assumeixin les responsabilitats i els deures que corresponen a les potències”. “Els vincles entre la Xina i Rússia s’han mantingut ferms com una roca davant de totes les adversitats i continuen així avui. Tenen àmplies perspectives i no es veuen afectats pels canvis a curt termini en la situació mundial”, va recalcar Xi, segons la transcripció difosa per l’agència russa TASS.
Putin, per la seua part, va destacar que Moscou i Pequín estan adoptant un “enfocament constructiu” per construir un “ordre multipolar més just”, enmig d’un “clima geopolític difícil”. “La coordinació en política exterior entre Rússia i la Xina es manté estable i avança en una direcció positiva”, va assegurar Putin, d’acord amb la premsa russa. “Treballarem, com a vostè li agrada dir, esquena amb esquena amb l’objecte del benefici dels pobles de Rússia i de la Xina. Estem molt contents de trobar-nos aquí, entre amics”, va agregar.
La cita, que va constituir la quarta trobada presencial entre Xi Jinping i Vladímir Putin aquest any, va tenir lloc poc després d’una intervenció del líder rus davant d’empresaris i líders polítics de l’APEC en la qual va relativitzar l’impacte de les sancions internacionals contra el seu país.
Inèdita trilateral
La inèdita trilateral entre Xi, Putin i Trump, suggerida en primer lloc pel Kremlin i confirmada després per totes les parts, la Xina en últim lloc, es desenvoluparà al complex Kylin Villa, als peus de la muntanya homònima i lloc pel qual el pare de Xi Jinping passejava durant els seus últims anys.