VIOLÈNCIA
Un home assassina la seua parella a Parla i s’entrega
La víctima, de 47 anys, tenia ferides incisives al coll i la cara. El presumpte autor no comptava amb denúncies prèvies
La Policia Nacional va detenir ahir un home de 62 anys que dimecres a la nit va matar la seua parella a punyalades al seu domicili a la localitat madrilenya de Parla i després va trucar a les autoritats per entregar-se al mateix habitatge.
Els fets van ocórrer cap a les 22.10 hores en un habitatge situat al número 10 del carrer Getafe de Parla, fins on van acudir agents de policia després de rebre la trucada d’un home avisant dels fets, segons van informar ahir fonts policials.
Una vegada a la zona, els agents van trobar l’home, que estava esperant a la via pública a l’arribada dels efectius i que els va acompanyar fins a l’interior de la casa. Allà es van trobar una dona de 47 anys estesa a terra amb ferides incisives al coll i a la cara produïdes per arma blanca.
En aquell moment, els agents van sol·licitar la participació de sanitaris del Summa 112, que quan van arribar tan sols van poder confirmar la mort. Els agents van detenir l’home, d’origen estranger, però nacionalitzat, per un delicte d’homicidi.
A més, un equip de psicòlegs del 112 es va desplaçar fins al lloc dels fets per atendre el fill de la víctima, segons van agregar les fonts consultades.
El detingut no comptava amb antecedents penals ni amb denúncies prèvies per violència masclista, segons van explicar fonts pròximes a la investigació.
Per la seua part, l’alcalde de Parla, Ramón Jurado, va traslladar el “dolor” de tota la ciutat per l’assassinat masclista de la veïna víctima presumptament de la seua parella, i va cridar a no caure en la “indiferència” davant de la violència contra les dones.
Al seu torn, la delegació del Govern contra la Violència de Gènere està obtenint dades d’aquest assassinat, segons va informar al seu compte a X. En cas de confirmar-se, s’elevaria a 46 el nombre de víctimes mortals per aquesta causa des de començament d’any, i a 1.386 des del 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades.