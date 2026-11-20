JUSTÍCIA
L’exalcalde de Tarragona es desmarca de la planificació de la trama d’Inipro
L’exalcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros va defensar ahir que va firmar els decrets per pagar les factures dels serveis d’Inipro perquè no volia “incórrer en un enriquiment injust” per part de l’administració. Així ho va dir durant la declaració a l’Audiència de Tarragona, que jutja una suposada trama de corrupció vinculada a l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) de Tarragona i a l’empresa Iniciatives i Programes SL (Inipro). La companyia va ser contractada per l’entitat per fer un projecte destinat a afavorir la integració de les persones nouvingudes a Tarragona, però segons la Fiscalia es van contractar militants del PSC per fer ciberactivisme a favor del partit.
Ballesteros va assegurar que va firmar els decrets, ja que el secretari general de la formació el va avisar que “no tenia més remei, si no volia prevaricar”, però va negar haver planificat amb la resta d’acusats la contractació d’Inipro. A més, va afirmar que no coneixia el cas fins que va esclatar i que desconeixia que el contracte era improrrogable.
Per la seua part, Gustavo Cuadrado, excap de gabinet de Ballesteros, va declarar que els correus que el relacionen amb el cas estan “tallats” i manipulats i va negar la seua participació en la trama.