“L’economia agrària i ramadera estan en risc”
La cap de llista del PSC al Congrés per Lleida, Cristina Morón, va assegurar ahir que “el 29 de novembre estan en risc molts dels nostres drets i també l’economia agrària i ramadera”, i va posar com a exemple els avenços per modernitzar el Canal d’Urgell i garantir el reg i l’aprofitament dels recursos. Morón va remarcar, en aquest sentit, que “cada vegada hi haurà més emergències climàtiques i la manera d’afrontar-les és molt diferent amb governs progressistes que amb governs de dretes”.
Morón, d’altra banda, va recordar que la Generalitat ja està afrontant el repte del relleu generacional al camp amb ajuts i projectes per facilitar la incorporació dels joves al sector primari i va assenyalar a més que el Govern del PSOE “ha preparat 17.000 finques públiques per facilitar l’accés a joves agricultors”.