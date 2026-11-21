EUROPA
Míssils russos cauen en territori polonès en un atac de càstig de Putin a Ucraïna
Les autoritats de Polònia qualifiquen l’episodi de “nova provocació” del Kremlin i demanen ajuda a l’OTAN. El bombardeig de Rússia deixa almenys vuit morts en diverses zones ucraïneses
Dos míssils de creuer russos i un dron a reacció van caure ahir en territori polonès, segons va confirmar en una roda de premsa el ministre polonès de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, que va qualificar l’episodi d’una “altra provocació” de Moscou. Els artefactes formaven part d’un atac massiu contra diversos objectius a Ucraïna poc després que el president Vladímir Putin advertís de conseqüències “doloroses” per atacs ucraïnesos al pont de Crimea.
El ministre polonès va anunciar, a més, que demanarà a l’OTAN reforçar la defensa del seu flanc oriental amb avions de vigilància. Va precisar que un dels projectils, un míssil de creuer Ch-101, va caure a Nowy Lipowiec, al districte de Biłgoraj (voivodat de Lublin). El segon impacte es va registrar a Rudnik nad Sanem, a la voivodat de Subcarpacia, mentre que el dron a reacció va caure a Mołodycz, tots a menys de 50 quilòmetres de la frontera polonesoucraïnesa.
Des del desembre del 2022, s’han produït unes altres tres incursions de projectils o drons russos a l’espai aeri polonès: aquell mes, un míssil caigut a Przewodów va causar dos morts, mentre que el juliol del 2026, un altre míssil rus va caure a Polònia. El setembre del 2025, diversos drons russos van entrar a Polònia i alguns van acabar impactant a terra.
Governs i dirigents de diversos països europeus van expressar el seu rebuig a la incursió russa a l’espai aeri de Polònia.
Segons un avenç provisional fet per les autoritats ucraïneses, almenys vuit persones van morir en el conjunt del país en aquest nou atac massiu contra la rereguarda ucraïnesa en el qual les forces russes van fer servir prop d’un centenar de míssils i nombrosos drons. Segons Ucraïna, l’atac rus va provocar danys en infraestructures industrials i residencials de les regions de Kíiv, Mikolaiv, Odessa i Txerníhiv.
D’altra banda, Ucraïna podrà obrir els dos blocs de capítols que li quedaven per començar a negociar abans que acabi l’any per a entrar a la UE, després que Hongria hagi aixecat el veto que venia mantenint des de fa mesos. L’acostament entre els dos països es produeix després de la marxa de Viktor Orbán com a primer ministre hongarès i es va veure reflectit el mes passat en un acord per establir les bases d’unes noves “relacions polítiques i econòmiques” després del pacte per tal de protegir la minoria hongaresa en territori ucraïnès.