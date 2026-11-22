Colau demana una majoria per “posar al seu lloc” PP i Vox
Crida a la classe treballadora a votar amb l’habitatge com a eix el 29N. ‘Foc amic’ de Front Ampli contra PSOE i ERC
La candidata de Front Ampli a la presidència del Govern central, Ada Colau, va apel·lar ahir a la majoria social i treballadora per lluitar pel dret a l’habitatge el 29N. “Ho vam fer a Barcelona i ho farem a l’Estat”, va dir en l’acte central de campanya a Barcelona, celebrat al parc de Sant Martí davant de 2.500 assistents. Hi van participar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
Colau va desafiar els que “volen imposar la por i la tristesa” i va reivindicar els assoliments de Sumar en el Govern central i dels Comuns a Barcelona, que va prometre replicar “amb moltes més competències i amb molt més pressupost” a favor dels drets dels treballadors. Després de demanar força per “arrasar i posar al seu lloc, en una cantonada del Congrés”, PP i Vox, es va dirigir al PSOE: “No és acceptable que un partit que vol liderar un govern progressista abaixi els braços. Per això som aquí Front Ampli, perquè nosaltres mai ens rendirem.” Urtasun i Díaz van insistir en el característic foc amic de les esquerres. El primer va retreure a ERC el seu “derrotisme” davant d’un possible govern de PP i Vox i al PSOE per, segons ell, no contestar a les mentides del PP en els debats. La segona els va acusar d’exercir el “pitjor politiqueig” al no donar suport a la reforma laboral.