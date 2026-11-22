UNIÓ
Costa proposa una retallada de més d’un 10% en el pressupost de la UE per a 2028-2034
Fins als 1,58 bilions d’euros, escurçant la partida dels plans nacionals i de la Política de Cohesió. França alerta que afectarà la renda del camp, mentre que Alemanya i Suècia demanen reduir-lo més
El president del Consell Europeu, António Costa, va proposar ahir una retallada de 180.540 milions d’euros en el pressupost del bloc comunitari per al període de 2028-2034, la qual cosa suposaria un 10,24% menys que la proposta inicial de la Comissió Europea.
La nova proposta estableix el pressupost europeu en 1,58 bilions d’euros i reduiria tant la partida per als nous plans nacionals –que absorbeixen els ajuts de la Política Agrícola Comuna (PAC) i de la Política de Cohesió– com per al Fons Europeu de Competitivitat i de política exterior.
Costa va qualificar la seua proposta de “realista” i va assegurar que “aborda les nostres noves prioritats mentre preserva les nostres polítiques ja establertes; un pressupost que manté les contribucions nacionals dins de límits raonables; i que inclou una cistella equilibrada de nous recursos propis”.
La nova versió dels comptes arriba després de la proposta el passat mes d’octubre per part de la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, que aquest semestre ostenta Irlanda, i que va establir una reducció del 8% en el pressupost per a 2028-2034 respecte a la proposta inicial de l’Executiu comunitari.
La proposta de retallada de Costa no va satisfer ahir França per la falta de garanties per als ajuts als agricultors ni Alemanya i Suècia, que reclamen una reducció més important de la despesa.
Fonts de l’Elisi van considerar que els comptes que ha presentat Costa “no són suficients”, especialment pel que fa a la PAC i a les garanties per mantenir els ajuts a la renda dels agricultors. Per la seua part, Alemanya considera que els comptes europeus resulten incompatibles amb els esforços de consolidació de les finances públiques que afronten pràcticament tots els estats membre.
En concret, Unió d’Unions, de la qual forma part Unió de Pagesos, critica que el Consell defensi com podrà recolzar la PAC el sector en aquest nou període quan el Marc Financer Pluriennal i el pressupost encara continua en negociació i la previsió és de continuar el camí de retallades que es ve patint amb cada reforma.
Per la seua part, per a COAG, que compta entre els seus membres amb JARC, l’acord és un pas procedimental necessari, però no aclareix les dos incògnites que decideixen el futur del model d’agricultura professional i social: el pressupost i el repartiment dels ajuts.