GUERRA
Almenys dos morts i quatre ferits en un atac rus a civils ucraïnesos
Una ofensiva amb drons va causar l’ensorrament d’un edifici residencial de cinc plantes a la regió de Kíiv. Un vaixell de càrrega de Rússia va ser atacat en aigües fineses
Les autoritats ucraïneses van desplegar ahir un dispositiu de recerca i rescat a la localitat de Dímer, a la regió de Kíiv, després que un atac rus amb drons provoqués l’ensorrament de part d’un edifici residencial de cinc plantes durant la matinada d’aquest diumenge, deixant almenys dos morts, tres ferits i al voltant d’una desena de desapareguts. Els equips d’emergència van evacuar en un primer moment nou residents i van aconseguir controlar l’incendi ocasionat per l’impacte, que també va produir danys en una botiga situada als voltants de l’edifici residencial. El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va agrair la ràpida intervenció dels serveis d’emergència i va advertir que encara hi podria haver persones atrapades entre la runa, mentre que va informar que un altre menor va resultar ferit en un atac rus amb bombes aèries guiades contra habitatges a Zaporíjia.
En paral·lel, el mandatari va denunciar que Rússia ha atacat 20 regions ucraïneses durant aquesta setmana mitjançant el llançament d’aproximadament 2.700 drons, gairebé 1.460 bombes aèries i 165 míssils de diferents tipus. Entre aquests últims, va assegurar, hi havia un nombre considerable de projectils balístics, inclosos models nord-coreans.
Els atacs es produeixen en un context d’intensificació de les ofensives russes amb drons i míssils contra Kíiv i els seus voltants davant de la proximitat de l’hivern.
En l’últim gran bombardeig sobre la capital, registrat el 20 de novembre, van resultar danyades infraestructures crítiques i diversos ponts, amb un balanç d’almenys nou morts i 30 ferits.
Paral·lelament, un vaixell de càrrega rus, l’Sparta II, va quedar ancorat aquest dissabte en aigües del golf de Finlàndia després que fos atacat per drons, que van causar un incendi a bord, un atac que Moscou atribueix a Ucraïna, igual que Hèlsinki, on donen suport al dret dels ucraïnesos a defensar-se. Així mateix, el ministeri de Defensa de Rússia va anunciar que les seues tropes han pres Sosnovi Bor, una localitat situada a la regió de Khàrkiv, al nord-est d’Ucraïna, després d’una operació del grup de forces Nord.