El CIS situa el PSOE deu punts per sobre del PP mentre baixen Vox i Front Ampli
ERC i Podem obtindrien conjuntament el 2,7% dels vots a tot l'Estat, i Junts, l'1%.
El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha publicat aquest dilluns el baròmetre de novembre, coincidint amb l'últim dia en què es poden donar a conèixer enquestes electorals. Situa el PSOE com a primera força amb el 34,4% dels vots, 1,1 punts més que en el baròmetre preelectoral d'octubre. Son 9,7 punts més que un PP que obtindria el 24,7% dels sufragis, vuit dècimes menys que en l'anterior mostra. Vox obtindria el 15,6% dels vots, 2,8 punts menys que a l'octubre, de manera que la suma del PP i Vox quedaria en el 40,3%. Per contra, el Front Ampli es recupera i obtindria el 5,7% dels vots, un punt més que en l'anterior mostra. ERC i Podem obtindrien conjuntament el 2,7% dels vots a tot l'Estat, i Junts, l'1%.
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