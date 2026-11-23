LABORAL
Els autònoms es manifesten per demanar menys burocràcia
Uns 600 autònoms, segons les xifres de la delegació de Govern central, es van manifestar ahir a Madrid per reclamar “mesures concretes, verificables i eficaces” que millorin les condicions dels treballadors per compte propi i “menys burocràcia”, com va expressar l’organització de la protesta. “Aquest sistema de burocràcia s’ha d’acabar”, va afirmar un dels portaveus. La marxa la va convocar la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms.