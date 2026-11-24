Dimiteix el cap local d’ERC a Almacelles després de sortir en un vídeo de Vox en xarxes
Presenta la renúncia després de 13 dies al càrrec
El president de la secció local d’ERC a Almacelles, Francesc Betriu, va presentar ahir la dimissió només 13 dies després d’acceptar el càrrec, segons van confirmar fonts del partit. Va renunciar després d’aparèixer en un vídeo que Vox Madrid va publicar a les seues xarxes socials diumenge passat.
Betriu, ramader de professió, apareix al vídeo acompanyat de la portaveu de Vox a l’Assemblea de Madrid, Isabel Pérez, i del candidat del partit a Lleida al Congrés, Rafael Villafranca. Mentre passegen per la granja del cap local d’ERC, aquest dona la seua opinió sobre la situació del sector ramader. Explica que el sector primari s’està quedant sense relleu generacional i lamenta l’excessiva burocràcia i “les traves” imposades per Europa. En les seues declaracions no demana el vot per a Vox ni es pronuncia a favor d’aquest partit.
Preguntat per aquest diari per la seua aparició en un vídeo de Vox, Betriu va dir que “tampoc no vaig dir res estrany, només que el camp català és a l’UCI”. Va assenyalar que té amistat amb el representant de Vox a Almacelles i que aquest li va dir que “vindria una senyora de Madrid per un tema agrari, em va demanar si podia explicar com estava la situació del regadiu i la ramaderia”.
Va remarcar que “no vull donar peixet a Vox, ni de bon tros, només explicar la situació del camp, jo no visc de la política i els vaig atendre per educació”. “Aquestes són les mateixes explicacions que he donat als meus companys d’ERC i no hi ha hagut cap problema”, va dir.
Tanmateix, l’endemà de la publicació del vídeo de Vox Madrid a les xarxes socials, Betriu va presentar la dimissió com a líder local dels republicans, un càrrec que va assumir el 10 de novembre.