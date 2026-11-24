Exministres mostren el seu suport a Pedro Sánchez
Firmen un manifest per a la seua reelecció davant l’extrema dreta . Felipe González diu que no el pot votar i justifica el vot en blanc
Ministres socialistes dels governs de José Luis Rogríguez Zapatero han mostrat públicament el suport al candidat del PSOE, Pedro Sánchez, per a les eleccions generals de diumenge vinent. Entre ells hi ha Manuel Chaves, Magdalena Álvarez, Ramon Jáuregui, Leire Pajín, Beatriz Corredor, Miguel Ángel Moratinos, José Blanco i José Bono. A través d’un text, els signants van assegurar que s’està “en una cruïlla que marcarà el rumb del país durant generacions”. Així mateix, els exministres van indicar que no ignoren “els errors que s’hagin pogut cometre” al Govern de Sánchez, ni menyspreen “les solucions que puguin semblar insuficients”. “L’extrema dreta pot entrar al govern i reproduir esquemes del passat que tant ens han fet patir”, van asseverar. Per la seua part, l’expresident Felipe González, després d’assenyalar que votaria en blanc, va dir que si explica per què no pot votar la reelecció d’aquest Govern “perdran milions de vots més” i que no demanarà que en votin a “altres”. Va demanar “si us plau” que deixin passar aquests dies sense fer-lo “parlar”, assegurant que està “disposat” a fer una conferència de premsa i a explicar “les mil raons per les quals el lideratge d’un país no pot ser mercenari”.