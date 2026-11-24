CRÒNICA VINTAGE
"Zero Zapatero", o els partits menys votats en les eleccions generals a Lleida
Els llistem els partits que van registrar, a Lleida, un zero absolut de vots
Avui seguim amb dades i números. Avís per als que a classe no van atendre en matemàtiques o si venen de l’ESO –com un servidor–, o de plans posteriors. Comptarem els vots que es van emportar els partits menys votats a Lleida de les eleccions passades, les del 23J del 2023.
Al podi va pujar el Front Obrer —no s’ha de confondre amb el Front Ampli de Colau–, que va aconseguir 243 vots, un 0,1% del total. La segona posició va ser per al Partit Comunista, amb 182 vots, i el premi el va recollir Retallades Zero, que va aconseguir ser el partit menys votat de Lleida amb 118 vots. Menció per al PACMA, que es presenta amb tenacitat des del 2008, aconseguint el seu màxim nombre de votants el 2019 (2.066 vots).
Però a SEGRE hi som per donar més dades. A continuació els llistem els partits que van registrar, a Lleida, un zero absolut de vots. Però ull, no és que no els votessin ni a casa seua. A Els Verds el 1989, Freixes el 1993 i al Partit Obrer Revolucionari el 1996 els va passar el mateix: el BOE va proclamar la seua candidatura i posteriorment els partits es van retirar abans de les eleccions. Una cosa semblant li va passar a la Unificació Comunista d’Espanya, que l’any 1993 es va retirar passades les eleccions i després de sumar vots a Lleida.
Hem dit Freixes? Pareu, perquè de tots és l’únic partit de Lleida. Liderat per Francisco Freixes, va aconseguir, en les municipals del 1987, 4.000 vots i dos regidors.
En les eleccions generals del 1993 el BOE va proclamar la candidatura però el partit es va retirar a tres dies de les eleccions al sentir-se discriminats en els mitjans i en els debats. I li va quedar un zero patatero.