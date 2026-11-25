Cues davant del consolat d’Andorra amb uns 800 votants cada dia
La previsió és doblar els 3.691 electors que van exercir el dret al sufragi en les eleccions del 2023. Les llargues esperes es repeteixen en altres ciutats del món
El vot dels més de 25.600 espanyols residents a Andorra cridats a les urnes diumenge va arrancar el passat dia 21 i acaba demà previsiblement amb una afluència rècord, fins ahir, d’uns 800 votants diaris, el doble del que és habitual. Les cues al consolat, al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella, són visibles durant tota la setmana i la previsió és trencar tots els registres i superar de manera important la participació del 2023, quan van votar 3.691 electors mitjançant opcions per correu o en persona. La xifra va representar llavors el 15% dels inscrits, que van ser 24.500 electors (un 20% lleidatans) . El vot per correu va acabar ahir.
L’alta mobilització no va ser l’única causa de les esperes. Segons va publicar el Diari d’Andorra, diverses persones es van presentar sense la documentació electoral enviada als domicilis i van haver de fer els tràmits al consolat abans de votar. Aquestes gestions addicionals van alentir el ritme d’atenció i van fer créixer les cues. La documentació s’ha enviat en dos fases per l’oficina del cens electoral. En un primer enviament, previst entre el 24 i el 30 d’octubre, els electors havien de rebre els sobres i els certificats censals. Les paperetes es van enviar posteriorment, entre el 4 i el 8 de novembre. També es poden descarregar per internet fins dijous. El consolat disposa de paperetes i sobres oficials, així com mitjans informàtics per obtenir la documentació necessària. Això permet resoldre incidències determinades sobre el terreny, encara que el procés requereix més temps quan l’elector arriba sense els papers preparats. Les urnes continuaran obertes avui i demà, de nou del matí a sis de la tarda.
Les imatges de cues s’han repetit en nombrosos països en diversos consolats de diferents ciutats, amb esperes significatives a París, Amsterdam, Zúric, Londres, Miami, Washington o Sydney.