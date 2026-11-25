POLÍTICA
La Moncloa aprova una rebaixa de l’IRPF per a autònoms i simplifica la declaració de l’IVA
Incrementa fins al 10% la deducció en l’impost sobre la renda per provisions i despeses de difícil justificació. Eleva al 15% la rebaixa extraordinària per a activitats agràries en la renda del 2027
El Govern central va aprofitar l’últim Consell de Ministres abans de les eleccions del 29 de novembre per aprovar una bateria de mesures de caràcter social, laboral i fiscal. A més de l’ampliació dels permisos de naixement i defunció (vegeu el desglossament), l’Executiu va donar ahir llum verda a un paquet de mesures destinades als autònoms, amb una rebaixa de l’IRPF de 465 milions d’euros a 2,6 milions de treballadors.
Es planteja una rebaixa fiscal que té efectes aquest mateix any, a l’incrementar del 5% al 10% la deducció en l’IRPF per provisions i per despeses de difícil justificació, ampliant de 2.000 a 3.000 euros el límit de la deducció. En el cas dels autònoms que tributin per mòduls, s’amplia del 5% al 10% la reducció per rendiment net establert per a l’IRPF.
El ministre d’Hisenda, Arcadi España, va explicar que “cal sumar també altres efectes acumulats indirectament que afecten també els autònoms, com és la subvenció al combustible de 20 cèntims, dissenyada i aprovada en diversos reials decrets lleis”.
Respecte als pagaments fraccionats de l’IRPF, els autònoms que tributin en estimació directa i facturin menys de 85.000 euros quedaran exempts de presentar-los l’any que ve si en l’últim període declarat van obtenir una quota diferencial negativa o superior als pagaments fraccionats que ja van efectuar. Els que sí que estiguin obligats a fer-ho i tinguin una facturació inferior als 250.000 euros, el tipus general es reduirà del 20 al 19%.
Pel que fa a l’IVA, els professionals amb una facturació inferior als 85.000 euros podran optar per un nou règim de liquidació anual que substituirà les quatre autoliquidacions trimestrals per una declaració anual i tres pagaments a compte a l’abril, al juliol i a l’octubre. Segons Hisenda, prop d’1,1 milions d’autònoms es podran beneficiar d’aquesta mesura. També es va confirmar l’ajornament de la implantació del Verifactu fins a l’octubre del 2028.
Sector agrari
Paral·lelament, el Govern espanyol va aprovar elevar al 15% la reducció general del rendiment net a totes les activitats agràries en la declaració de la renda del 2027. Aquesta mesura suposarà un estalvi fiscal estimat de 1.030 milions d’euros per a aproximadament 800.000 agricultors i ramaders que tributen pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF, el conegut com sistema de mòduls.
A més, l’Executiu va donar llum verda al 48è Pla d’Assegurances Agràries Combinades, que manté una dotació pressupostària de 315 milions d’euros per subvencionar la contractació de pòlisses l’any 2027.
“Tómbola electoral”
La portaveu Elma Saiz va defensar les mesures aprovades, que es convalidaran amb un instrument “democràtic i legal” com la Diputació Permanent abans del 23 de desembre. Mentrestant, el vicepresident de la CEOE, Lorenzo Amor, va qualificar de “tómbola electoral” aquest Consell de Ministres.