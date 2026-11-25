Puigdemont anuncia que tornarà a Catalunya el dissabte 12 de desembre
L’expresident anirà “directe al Parlament” i diu que ho farà “sense demanar permís ni perdó”
L'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya el 12 de desembre després de nou anys d'exili a Bèlgica. Ho ha anunciat aquest dimecres des del Press Club, a Brussel·les, el mateix lloc on va comparèixer el 31 d'octubre del 2017, quan va arribar a la capital belga després que el govern de Mariano Rajoy activés el 155. El líder de Junts ha explicat que volarà de Brussel·les a Barcelona i es traslladarà al Parlament només arribar. A més, ha confirmat que participarà en el ple del dia 16 i que té intenció de reunir-se amb el president Salvador Illa, "si ell té interès". També ha anunciat una conferència per al 17 de desembre. Puigdemont ha assegurat que tornarà “sense demanar permís ni perdó, sense haver renunciat a res”.
Puigdemont ha comparegut des de la capital belga després que dilluns el Tribunal Suprem (TS) fes efectiu l'arxivament definitiu de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín en aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació.
"Nou anys després, després de tres intents d’extradició, d’impedir investidures a la presidència de la Generalitat, d’impedir que ens presentéssim a les eleccions, de retirar-nos fraudulentament la nostra immunitat parlamentària, d’espiar-nos i difamar-nos, Espanya ha fracassat en el seu propòsit i tornaré al meu país sense haver de demanar permís ni perdó, sense haver renunciat a res", ha expressat.
El líder Junts ha avançat que, abans del retorn, celebrarà un acte a Waterloo obert a "a tota la comunitat catalana" i amb "tota la gent" que l'ha "acompanyat" durant l'exili a Bèlgica. També ha explicat que l'objectiu de la conferència del dia 17 és explicar la seva visió de cap a on ha d'avançar "l'estratègia" del moviment independentista, que a parer seu "s'ha d'actualitzar". Segons ha indicat, la conferència serà "oberta a tothom" i servirà per "exposar" la seva "proposta i contribució a aquesta estratègia".
"Han passat nou anys, han canviat moltes coses i n'hem après d'altres i, com que el món viu en una era de metamorfosi d'una transcendència gegantina per tota la humanitat, sóc conscient que hem d'actualitzar l'estratègia per a la independència de Catalunya i definir-la d'acord amb aquestes circumstàncies i canvis", ha dit.
Final de l'exili
"3.315 dies després de ser destituït il·lícitament de la presidència de la Generalitat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, acordada pel PP i el PSOE [...], l'estat espanyol ha renunciat al seu propòsit d'empresonar i humiliar el que per ells és la màxima representació de la derrota que van patir l'1 d'octubre del 2017", ha dit just a l'inici de la compareixença.
Segons ha explicat, el dia 12 de desembre es traslladarà "directament" de Brussel·les a Barcelona, en avió, i un cop aterri a l'aeroport del Prat es dirigirà al Parlament, on s'espera que el rebi el president de la cambra, Josep Rull, que ja prepara un acte institucional. També ha indicat que hi ha un dispositiu de seguretat acordat amb el departament d'Interior i la presidència de la Generalitat.
"Vaig marxar com a president de la Generalitat i retornaré allà on la democràcia catalana escull o destitueix els seus presidents, que és el Parlament de Catalunya", ha fet valdre. "Ho faré el dia 12 al migdia, i aquella nit ja podré dormir a casa, amb la meva família", ha afegit.
Puigdemont ha evitat concretar quin rol assumirà després, tampoc ha confirmat si renunciarà al seu escó, però ha assegurat que participarà en el ple del dia 15 i 16 i que té intenció de dirigir-se a la cambra. Tot i això, el mes passat va confirmar que descartava exercir de cap de l'oposició del govern de Salvador Illa.
"El que jo faré després políticament és difícil de precisar ara mateix, perquè després de nou anys a mi m'interessa tenir un diàleg i una conversa molt a peu de carrer, molt des de baix, amb la societat catalana", ha apuntat.
En aquest sentit, ha reiterat que la seva intenció és "escoltar la gent i trepitjar el carrer" un cop hagi tornat a Catalunya. "Després d'aquest període, determinaré què faré políticament parlant", ha assenyalat.
Segons ha dit, ja li han arribat invitacions per participar en diversos "actes i activitats" i ha afirmat que també en convocarà d'iniciativa pròpia amb l'objectiu "de desplaçar-se arreu del país i parlar i trobar-se amb gent, sectors socials, econòmics, i persones individuals".
Reunió amb Illa
Puigdemont també ha donat per feta una reunió amb Illa i ha confirmat que el seu equip "està en contacte" amb l'entorn del president de la Generalitat i que ja li han traslladat la intenció d'acordar una reunió. "Jo m'hi veuré si ell té interès de veure's amb mi, òbviament", ha dit. "Ho faré molt de gust, anirem allà on el president ens convoqui i mantindré en tot moment el sentit institucional", ha apuntat.
El líder de Junts ha afegit que, per ara, no ha parlat amb el cap de l'executiu català i que no s'han intercanviat missatges, però s'ha mostrat "convençut" que es reuniran. "Hem d'acordar el dia i l'hora, però això passarà", ha insistit.