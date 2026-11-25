POLÍTICA
El TSJC manté el rebuig d’amnistiar Jové i Salvadó
Per dubtes sobre la compatibilitat de la norma amb la UE. Puigdemont fa avui balanç de l’aplicació de la llei
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat de nou aplicar, de moment, la llei d’amnistia als alts càrrecs d’ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. En una resolució amb data del 19 de novembre, el TSJC ha decidit mantenir les qüestions prejudicials plantejades davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a l’argumentar que el procediment exigeix resoldre els temes plantejats davant d’aquest tribunal.
Després que al setembre el TSJC rebutgés amnistiar Jové i Salvadó, les dos defenses van presentar un escrit demanant reconsiderar la decisió i la retirada de les prejudicials, aportant les sentències del Suprem i del Constitucional sobre l’aplicació. Tanmateix, el tribunal considera que persisteixen dubtes interpretatius sobre la compatibilitat de la norma amb el Dret comunitari i els delictes de malversació i desobediència que se’ls imputen, per la qual cosa ha desestimat aquests recursos presentats per les defenses.
Per la seua banda, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont té previst fer avui una valoració a Bèlgica després de ser amnistiat. “Començo el compte enrere dels últims dies a l’exili”, va apuntar Puigdemont en xarxes socials. El seu advocat, Gonzalo Boye, va celebrar la “missió complerta” i va assenyalar que la gent “no ha entès” el poema utilitzat per l’expresident per celebrar l’aplicació de la norma. L’exconseller Toni Comín també va reivindicar la llei, però va advertir que és el principi de la “batalla definitiva”, i Junqueras no va aclarir si rebrà Puigdemont en el seu retorn.
Per la seua part, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va dir que l’aplicació de l’amnistia és un “punt de partida” per a Catalunya. “La posició del Govern ha estat clara des de l’inici i hem defensat l’aplicació sense subterfugis com una qüestió de convivència”.
Mentrestant, el cap de llista del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, va indicar que la derogació de la llei “no és una urgència”.