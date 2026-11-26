Gavín diu que tornarà a plantejar prohibir el burca i el nicab al Congrés
El candidat de Junts per Catalunya al Congrés per Lleida, Isidre Gavín, va anunciar ahir a Mollerussa –coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones– que la seua formació presentarà una proposició de llei en la pròxima legislatura per prohibir l’ús del burca i el nicab a l’espai públic, i va emmarcar la iniciativa en la defensa dels drets fonamentals i de la igualtat efectiva entre homes i dones. “Alguns ajuntaments –entre els quals es troba el de Lleida– que han plantejat prohibir l’ús del burca i el nicab s’han trobat amb la falta d’empara de la legislació estatal, per això, el canvi legislatiu ha de fer-se on correspon”, va explicar Gavín, que va afegir que “la nostra proposta planteja modificar el marc legal per donar cobertura jurídica a ajuntaments i ampliar competències dels Mossos d’Esquadra en aquest àmbit”.
La iniciativa planteja prohibir les peces que cobreixin totalment o substancialment el rostre i impedeixen la identificació de les persones, però exclou expressament el hijab, que, a diferència del burca i el del nicab, deixa el rostre a la vista.
Junts ja va registrar una proposició de llei orgànica en aquest sentit al Congrés el febrer d’aquest any, però va ser rebutjada el passat 14 d’abril amb els vots en contra del PSOE, PP, Vox i Sumar, entre altres formacions, mentre que ERC i el PNB van optar per abstenir-se.