IMMIGRACIÓ
L’ICE ofereix 3.000 euros al català arrestat als EUA per anar-se’n sense denunciar
El Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE) dels Estats Units ha ofert 3.000 euros i un vol gratuït al català arrestat perquè abandoni els EUA de forma voluntària. Així ho explica l’ICE en un comunicat enviat a El Món de RAC1, en el qual relata que el jove va ser detingut el 15 de novembre a Florida i apunta que “va superar el període d’estada autoritzat pel seu estatus migratori”. La condició de l’oferta, tanmateix, és renunciar a defensar-se davant d’un jutge i a denunciar les possibles irregularitats ocorregudes durant el seu cas.
Segons va indicar la seua advocada, el jove –que estudia Administració d’Empreses a la Universitat de Missouri– té un visat vigent fins al 2029, però al matricular-se d’un curs 100% online el centre li va retirar –sense avís– el permís de residència. L’alumne va firmar el document de deportació voluntària quan va ser arrestat, sense assistència legal i sota la premissa que s’acceleraria el seu retorn a Catalunya i el 15 de desembre ja hauria tornat. “Animem tots els que es troben il·legalment al país a aprofitar aquesta oferta”, assenyala l’ICE.
D’altra banda, Kilmar Ábrego García, el migrant salvadorenc deportat il·legalment pels EUA, va arribar ahir a Madrid per denunciar el seu cas.