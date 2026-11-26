POLÍTICA
Puigdemont tornarà a Catalunya el 12 de desembre “sense demanar permís ni perdó”
Al cap de nou anys a Bèlgica, el líder de Junts volarà des de Brussel·les fins a Barcelona i anirà directament al Parlament. Participarà en el ple dels dies 15 i 16, tot i que no concreta si mantindrà l’escó
Nou anys després de marxar cap a Bèlgica, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tornarà a Catalunya el 12 de desembre, gairebé dos setmanes després de la celebració de les eleccions generals. Així ho va anunciar ahir el líder de Junts en la primera compareixença després de ser amnistiat pel Tribunal Suprem, durant la qual va remarcar que “Espanya ha fracassat en el seu propòsit” i que tornarà “sense haver de demanar-los permís ni perdó i sense haver renunciat a res”.
“Gràcies als drets garantits per les institucions europees i a la garantia d’independència dels seus tribunals, hem pogut derrotar tant l’Estat espanyol com la ultradreta espanyola presentada com a acusació particular”, va assenyalar Puigdemont des del Press Club de Brussel·les, el mateix escenari on va oferir la seua primera i igualment freqüentada compareixença a Bèlgica l’octubre del 2017. L’exmandatari va explicar que volarà de Brussel·les a Barcelona i s’adreçarà “directament” al Parlament. Malgrat que no va confirmar si mantindrà l’escó, Puigdemont participarà en el ple previst per als dies 15 i 16 de desembre i farà una conferència l’endemà.
Per la seua part, les organitzacions ANC i Òmnium van anunciar una convocatòria al parc de la Ciutadella el 12 de desembre per acompanyar l’expresident en el seu retorn al Parlament.
Dies abans, el 9 de desembre, Puigdemont organitzarà un acte obert a tota la comunitat catalana a Brussel·les i a altres persones que l’han “acompanyat en l’exili”, per “agrair” el seu suport al llarg dels darrers nou anys.
Rol polític
El paper de Puigdemont després del seua retorn és una de les incògnites més grans de la política catalana. L’expresident va evitar concretar quin serà el seu rol, encara que fa unes setmanes va descartar exercir com a cap de l’oposició davant l’actual cap de l’Executiu, Salvador Illa. “El que faré després políticament és difícil de precisar ara mateix, perquè després de nou anys a mi m’interessa tenir un diàleg i una conversa a peu de carrer, molt des de baix, amb la societat catalana”, va assegurar.
El líder de Junts, tanmateix, va insistir que és imprescindible “una actualització i modernització” de l’estratègia del moviment independentista. “Jo vull fer la meua proposta, no té per què ser l’única”, va dir.