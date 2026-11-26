Romero reivindica les polítiques d’igualtat
En una reunió amb el teixit empresarial
La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i la candidata del PSC per Lleida, Cristina Morón, es van reunir ahir amb el teixit empresarial de Lleida, coincidint amb el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. En aquest sentit, Morón va apuntar que “al nostre territori, comptem amb una associació d’empresàries que reuneix més de 150 dones empresàries, directives i autònomes. Un exemple d’empoderament que és un valor afegit”. Així mateix, la consellera va reivindicar la necessitat de crear plans d’igualtat a les empreses perquè “les dones puguin incorporar-se i arribar a alts càrrecs directius” i aconseguir així “la igualtat real”.
D’altra banda, el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va ser entrevistat per Silvia Intxaurrondo a La Hora de La 1 de TVE. Al ser interrogat sobre les decisions judicials que han afectat el seu partit o sobre si hi ha jutges que afavoreixen partits polítics, va dir que ha de ser “contingut” per evitar que l’òrgan de govern dels jutges el reprengui. Pel que fa al 25N, va advertir del risc que els drets i les llibertats que han conquerit les dones “s’esfumin” si el PP i Vox aconsegueixen la majoria parlamentària.