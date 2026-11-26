INVESTIGACIÓ
La ruptura d’una soldadura, la causa més probable sobre Adamuz
Segons els pèrits judicials, que adverteixen que hi ha encara informació pendent d’analitzar. El sot al punt de la ruptura es va detectar el setembre del 2025
Els pèrits judicials que investiguen l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova), en el qual van morir 46 persones, apunten a la “ruptura de la soldadura que uneix els dos trams per una mala execució en la unió de dos d’ells” com una de les causes més probables del sinistre.
En l’informe pericial de 81 pàgines remès al jutjat de Montoro (Còrdova), els professionals assenyalen que malgrat que existeix “bastanta informació encara no disponible, o pendent d’analitzar”, i que podria reorientar les hipòtesis de les causes de la ruptura del carril, ja apunten a diverses causes com a més probables.
Concretament, els pèrits assenyalen la ruptura de la soldadura que uneix els dos trams per “una mala execució en la unió de dos d’ells”, per “la cessió del terreny sobre el qual es basa la via” i per “efectes dinàmics originats o amplificats per les deflexions del fil 2 de la via 1”.
De la mateixa manera, declaren que s’han observat al carril que estava soldat “diverses ruptures” en el sentit de l’avenç, “però probablement sigui conseqüència de l’impacte de tren Iryo contra l’esmentat carril”.
En concret, indiquen que “ha quedat constatat que, segons dades de la Guàrdia Civil, al punt quilomètric 318,682 de la via 1, fil esquerre en el sentit de la marxa, es va detectar una cessió de 6,4 mil·límetres”, precisant que “un descens mantingut de 6,4 mil·límetres en un carril –un defecte geomètric vertical o sot– pot arribar a provocar la fallada o ruptura d’una soldadura al carril oposat, encara que no de forma directa, sinó a través de la severa alteració de la dinàmica del tren”.
Mentrestant, l’Autoritat Administrativa Independent per a la Investigació Tècnica d’Accidents i Incidents ferroviaris, marítims i d’aviació civil (Aitat) sosté que el petit sot “just al punt de la ruptura” de la via es va detectar el setembre del 2025 i que des del novembre no es va tornar a auscultar. L’organisme apunta “s’havia corregit, però va reaparèixer a l’octubre”. Al novembre “es va auscultar i el sot havia augmentat respecte a l’octubre”, però “no es va tornar a auscultar abans de l’accident”.