Últimes hores perquè 8.600 lleidatans votin per correu
El termini acaba avui a les 14.00. S’ha de fer presencialment a les oficines de Correus i portar una identificació amb foto
Avui a les dos del migdia acaba el termini perquè els 8.648 lleidatans que van sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals de diumenge puguin exercir el seu dret personant-se a les oficines de Correus. El termini per sol·licitar aquesta modalitat de sufragi va acabar divendres passat i a Lleida es van admetre 6.545 sol·licituds gestionades a les oficines i 2.013 més de tramitades online, unes quantitats que descendeixen considerablement respecte a les anteriors eleccions generals, que es van celebrar en ple estiu, en les quals 13.498 van demanar el vot a distància.
Ahir al migdia, a les oficines de Correus de Lleida a rambla Ferran, una dona acabava de tramitar el seu vot per correu. “Per un tema personal no estaré a Lleida aquest cap de setmana, però atesa la situació actual volia votar tant sí com no, per la qual cosa he optat per aquesta modalitat”, va explicar a aquest diari.
Per tramitar el vot, els sol·licitants han d’acudir personalment a les oficines de Correus i identificar-se amb el DNI o qualsevol document amb la fotografia i la firma de l’elector, malgrat que estigui caducat. No es pot fer de forma digital, però es pot autoritzar una altra persona que ho faci en nom seu.
Tant el PP com Vox porten des d’abans de la campanya posant en dubte, sense proves, la fiabilitat del vot per correu. Unes acusacions que el mateix servei públic va qualificar d’“infundades”.