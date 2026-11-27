EMERGÈNCIA
Desallotgen l’estació de Vilanova i la Geltrú per una maleta sospitosa
Els Mossos d’Esquadra van desallotjar ahir de manera preventiva l’estació de Vilanova i la Geltrú i un tren de l’R2 Sud per la presència d’una maleta sospitosa a l’interior d’un vagó que finalment va resultar una falsa alarma. Renfe va alertar sobre les 10.40 hores del matí la policia sobre el possible perill i el comboi es va parar a l’estació per precaució. Efectius de seguretat ciutadana van desallotjar els passatgers del tren i van buidar l’estació. Fins al lloc es van desplaçar efectius dels Tedax, de la unitat canina i també de drons. Cap a les 13.15 hores es va practicar una detonació controlada de la maleta, que estava tancada amb un cadenat. A l’interior van localitzar un coixí i un cadenat, que va ser el que hauria pogut ocasionar sospites pel soroll que generava a l’interior. El tren afectat viatjava en sentit Barcelona i l’objecte va ser localitzat al tercer cotxe. L’incident va obligar Renfe a suspendre el servei de l’R2 Sud i dels regionals Sud entre Cunit i Sitges, que en van haver de gestionar un d’alternatiu per carretera.
L’estació va quedar reoberta poc abans de les 14.00 hores i la circulació de trens va ser restablerta. La recuperació del servei va ser progressiva, encara que les freqüències van patir retards durant part de la tarda.