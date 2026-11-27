SOCIETAT
L’UME envia 120 dels seus efectius a El Hierro per la crisi migratòria
Després de declarar el Govern canari l’emergència sanitària a l’illa. Les Canàries va registrar fins dilluns més de 12.000 arribades de migrants al novembre
La Unitat Militar d’Emergències (UME) ha mobilitzat un equip sanitari integrat per un total de 120 efectius i 25 mitjans per recolzar en l’emergència migratòria existent a l’illa d’El Hierro.
El dispositiu està integrat per un total de 120 militars, entre els quals 3 metges, 8 infermers i 15 tècnics sanitaris, així com 25 mitjans, que inclouen dos ambulàncies. Així mateix, efectius de l’UME instal·laran dos posts sanitaris avançats sobre el terreny, per coordinar i dirigir el desenvolupament de les actuacions mèdiques assignades, segons va informar el ministeri de Defensa.
El nombre d’efectius i mitjans de l’UME es podrà ampliar en cas que l’evolució de la situació així ho requereixi, va assenyalar Defensa.
Aquest desplegament respon a la sol·licitud feta dimecres pel president de les Canàries, Fernando Clavijo, després d’activar el Pla Territorial d’Emergències de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Canàries (Plateca), el marc director sota el qual s’organitzen els serveis d’emergència davant de situacions de greu risc, a causa del “desbordament” dels seus mitjans per afrontar l’emergència migratòria a l’illa.
El president canari va fer aquest pas després que, només en els últims dos dies, hagin arribat gairebé 3.000 immigrants en pasteres i cayucos a l’illa d’El Hierro, el cens de població de la qual és de 12.000 habitants.
Només dimecres a la nit i la matinada d’ahir dijous l’illa va rebre set cayucos amb 632 migrants a bord, segons els últims balanços oferts per Salvament Marítim.
El delegat del Govern a les Canàries, Anselmo Pestana, va admetre ahir que la crisi migratòria a El Hierro “ha estat anòmala” en aquesta època de l’any, “molt superior a la d’altres anys”, després d’“any i mig pràcticament d’una evolució molt positiva” pel que fa al flux de la migració, havent-se produït una “reducció” en l’arribada de persones a l’arxipèlag.
Per la seua part, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, va criticar la “deslleialtat institucional” del delegat del Govern central, que continua sense crear la junta única de seguretat ni informa sobre la derivació de migrants a l’illa.