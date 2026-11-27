El PSC defensa el seu model de pensions i acusa PP i Vox de posar-les en risc
La candidata del PSC al Congrés per Lleida, Cristina Morón, va reivindicar ahir la gestió del Govern de Pedro Sánchez en matèria de pensions i va advertir que la seua revalorització està en joc en les eleccions d’aquest diumenge. Ho va fer en l’acte organitzat pel PSC a Lleida, “Les pensions, en bones mans”. En què també va participar Mercè Perea, diputada per Barcelona i presidenta de la comissió de seguiment dels acords del Pacte de Toledo. Morón va xifrar en 105.864 els pensionistes de la demarcació i va destacar la recuperació el 2021 de la revalorització de les pensions en funció de l’IPC que ha permès incrementar-ne la quantia en més d’un 25 per cent, fins a situar la pensió mitjana a Lleida per sobre dels 1.427 euros, segons la candidata. La socialista va contraposar la pujada del 2,7% aplicada aquest any a l’increment del 0,25% que va fixar l’anterior Executiu del PP.
Per la seua part, Perea va retreure al PP i a Vox el vot en contra de la llei que garanteix l’actualització de les pensions conforme al cost de la vida i de les reformes destinades a reforçar els ingressos del sistema i reduir la bretxa de gènere. Ambdós dirigents van defensar la necessitat de preservar el sistema públic de pensions per a tots els ciutadans.