POLÍTICA
Brussel·les qüestiona la ‘prioritat nacional’ de PP i Vox a València
Afirma que discriminar residents legals per nacionalitat incompleix la llei europea. La Generalitat defensa exigir 10 anys d’“arrelament” per accedir a ajuts
La Comissió Europea va avisar ahir que discriminar residents legals amb el principi de “prioritat nacional”, tal com preveu la llei del País Valencià promoguda per PP i Vox per a accés a l’habitatge i ajuts socials, viola el Dret comunitari, que prohibeix la discriminació indirecta mitjançant criteris com imposar als no nacionals temps més llargs de residència que als nacionals per accedir al mateix tracte. En resposta parlamentària a una pregunta de l’eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, el comissari europeu de Migració, Magnus Brunner, recorda que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha establert que els estats membres no poden imposar unilateralment als residents de llarga durada de tercers països un requisit de residència superior als cinc anys que fixa la directiva europea. Brunner recorda que la normativa europea garanteix als residents de llarga durada els mateixos drets que els ciutadans del país en el qual viuen en àmbits com els ajuts socials i l’accés a l’habitatge. També adverteix que aquesta protecció impedeix de discriminar-los indirectament, per exemple, imposant-los més anys de residència per poder accedir a determinades prestacions.
“Fins ara la Comissió Europea ens havia respost sobre un acord que encara no era llei. Ara ho fa sobre una llei ja aprovada, i la resposta és clara”, va assenyalar Marzà, qui va considerar que Brussel·les confirma que la prioritat nacional pactada pel PP i Vox “no compleix la normativa europea i això tindrà conseqüències”. Per la seua part, el portaveu del Consell valencià, Miguel Barrachina, va afirmar que el seu Govern continuarà defensant el criteri d’exigir deu anys de “arrelament” en els municipis de la comunitat per accedir a habitatge protegit o altres ajuts, el que va qualificar de “lògic” per prioritzar les persones empadronades i “arrelades”.
“I que no es continuï provocant aquest efecte trucada que pugui accedir qualsevol personal del món sense cap vinculació amb el municipi”, va asseverar.
Barrachina va remarcar que es tracta d’una resposta parlamentària que el Consell “respecta” però que l’administració autonòmica no ha rebut “cap requeriment” de la UE sobre això. Mentrestant, el líder de Vox, Santiago Abascal, va prometre “tombar” les lleis de la Comissió Europea a l’entendre Brussel·les que discrimina residents legals.