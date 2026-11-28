El fenomen dels cartells de Rufián inunda la plaça Sant Joan de Lleida
Desenes de persones fan cua per aconseguir un cartell i una samarreta del republicà
El fenomen generat a les xarxes socials al voltant dels cartells de Gabriel Rufián va congregar ahir una multitud de joves a la plaça Sant Joan de Lleida que no volien perdre l’ocasió d’aconseguir-ne un. L’acció viral consisteix a despenjar-los per portar-los a casa i pujar la foto a les xarxes. Per evitar que es retirin tots els seus cartells, ERC ha decidit repartir-ne centenars en diverses ciutats catalanes. A Lleida, ahir, va instal·lar una parada per repartir 800 cartells electorals i 120 samarretes, reservades per als primers a arribar. Deu minuts abans que comencés el repartiment, a les 17.00 hores, la cua ja ocupava mitja plaça i, mitja hora després, la creuava de punta a punta.
Les primeres a recollir el cartell van ser dos dones que van arribar a les 16.15 hores, malgrat que alguns grups rondaven per la plaça des de les 15.00 hores. Molts asseguraven seguir Rufián des de fa anys i sentir-se representats per ell. Els que tenien edat per votar manifestaven, majoritàriament, la intenció de fer-ho per ERC. També hi van acudir joves sense edat per votar i alguns d’acompanyats pels seus pares. Una família havia acudit a Lleida perquè, segons relatava, els cartells de Rufián havien desaparegut dels carrers de la seua localitat, Almacelles. No tots els que van fer cua eren simpatitzants d’ERC. Alguns s’havien sumat per curiositat i per la gràcia del fenomen. Una de les assistents va assegurar que també havia passat per la parada de Vox. La iniciativa va atreure especialment dones i joves de menys de 25 anys.