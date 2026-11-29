Agredeixen a puntades de peu un regidor d’ERC a l’Ajuntament de Terrassa
Després de colpejar-lo, l’agressor el va perseguir pel carrer mentre l’insultava
El regidor d’ERC a l’Ajuntament de Terrassa, Pep Forn, ha denunciat que aquest dissabte a primera hora del matí va ser agredit i insultat per un individu.
Segons ha explicat el mateix Forn al seu compte d’Instagram, l’agressió es va produir quan faltaven cinc minuts per les set del matí davant l’escola França quan es dirigia a fer una excursió amb uns amics. De forma sobtada, apunta, un home de mitjana edat i complexió atlètica se li va tirar a sobre mentre l’insultava i li donava puntades de peu.
Aprofitant que després de la segona puntada va caure a terra, Forn va fugir mentre l’agressor el perseguia insultant-lo i dient-li “que li havia arruïnat la vida”. Forn assegura que no coneix de res l’agressor.
Al seu post, Pep Forn, que diu desconèixer el motiu de l’agressió, ha lamentat que, més enllà del mal físic, el que més el preocupa és que s’hagi “normalitzat l’insult i la violència gratuïta” i que a les xarxes socials es normalitzin actituds d’aquest tipus per part de l’extrema dreta.
Per últim, el regidor assegura que, “encara que sigui amb la pota ranca, votarà aquest diumenge per defensar la llibertat i “aturar el feixisme i la violència”.