La participació assoleix un rècord històric del 45,75% fins les 14:00h
La participació del 29N fins a les 14.00 hores ha estat del 45,75 %, rècord històric i gairebé 6 punts més respecte al 2023, en una jornada amb llargues cues i la crida dels candidats a una mobilització massiva a les urnes.
Fins a aquella hora havien exercit el seu dret a vot 16.449.927 electors, davant dels 14.226.892 ciutadans (el 40,48 per cent del total) que havien anat a les urnes a aquella mateixa hora el 23 de juliol de 2023.
La participació ha pujat més que la mitjana respecte als comicis del 2023 en comunitats com el País Basc i Catalunya, amb alces de 10,18 i 8,43 punts, respectivament.
Des de primera hora, els principals candidats a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) i Ada Colau (Frente Amplio), han cridat aquest 29N els ciutadans a una mobilització històrica i a votar sense por i amb decisió pel "futur" d'Espanya, fet que s'ha materialitzat en les primeres dades de participació.
Així, els col·legis electorals de tot Espanya han registrat llargues cues, amb alguns votants que han trigat una mica més del que és habitual a exercir el seu dret.
La jornada ha transcorregut amb total normalitat, tret de lleus ensurts per l'ús per primera vegada del DNI digital, una tecnologia que han activat una mica més d'1,7 milions de ciutadans a Espanya, per una fallada ja esmenada, de manera que els ciutadans poden continuar identificant-se amb normalitat a la mesa electoral.
I també amb algun disgust, com el cas del Frente Amplio a Badajoz, que ha denunciat davant la Junta Electoral de Zona "l'escassetat de paperetes" de la seva candidatura en meses de diferents col·legis de Badajoz, i fins i tot s'ha hagut d'interrompre a les 13.00 hores una votació al barri de Las Vaguadas per falta de paperetes.
Crida massiva a votar
Després d'exercir el seu dret a vot, tots els candidats, des dels partits amb menor representació fins als més grans, han cridat des dels col·legis electorals a votar i s'han pronunciat dirigents de tots els partits repartits per la geografia d'Espanya.
En el cas dels d'esquerra, ho han fet apel·lant als assoliments socials, a preservar la democràcia i a mirar al futur; mentre que les forces de dreta han apel·lat a "votar sense por" i a un canvi, no només per a una legislatura, sinó per a més anys.
Sánchez ha vaticinat “una mobilització històrica" i ha sentenciat: "tinc bones sensacions". Una corazonada del candidat socialista que s'ha constatat amb els primers resultats.
"Espanya decidirà quin futur vol per als pròxims quatre anys", ha dit Sánchez, que ha recordat que en democràcia "hi ha molts poders", però el més gran és el del vot.
Feijóo ha demanat als ciutadans que votin "sense por" i "amb memòria" i ha reafirmat la seva confiança en el sistema electoral, alhora que ha expressat que Espanya "prendrà una decisió inapel·lable" que "competeix acceptar a tothom".
Abascal també ha demanat que els ciutadans acudeixin de manera "massiva" a votar "sense pessimisme", però perquè "no calgui penedir-se'n demà".
Colau ha cridat a exercir el sufragi per defensar la democràcia, amb una picada d'ullet al vot femení perquè les dones no estaran "calladetes" i seran protagonistes de les eleccions.
Els candidats de partits amb menys representació com ERC (Gabriel Rufián), EH Bildu (Oskar Matute) o Podemos (Irene Montero) han repetit la consigna que hi ha "molt en joc" i han apel·lat al vot amb "consciència" i "cor" i a la "intel·ligència col·lectiva".