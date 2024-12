Serafí, una indústria gràfica que fa molt bona impressió (i encara més)

Publicat per ofert per banc sabadell Verificat per Creat: Actualitzat:

És curiós que el nom de la persona que va iniciar aquesta travessia empresarial vinculada amb les arts gràfiques tingui les mateixes sis lletres que un dels ornaments tipogràfics més comuns. Serafí i serifa. Al marge de casualitats, Serafí Gázquez Mañas va ser un tipus extravertit i inquiet. Va créixer al costat de la ciutat barcelonina de Terrassa i allà va començar a aprendre l’ofici d’impressor amb poc més de 15 anys. El 1964, amb 28, es va independitzar. El seu fill Jaume recorda el que els amics del seu pare li deien: “Serafí, ets com la San Miguel, on vas, triomfes”.

Serafí, en una imatge antiga

Impremta en el centre de Terrassa

Serafí i Vicenta Moya es van casar i junts van començar a manejar els tipus mòbils. Hi ha una foto en blanc i negre que Jaume i Maite –els dos fills que han decidit continuar amb el llegat familiar com a director general i directora de finances, respectivament– conserven: el seu pare en la impremta que va obrir en un local a peu de carrer en el centre de Terrassa amb la seua primera màquina òfset. Calendari i rellotge de paret presents. Imprimien targetes, estampes de comunió i dos productes ja històrics: els números impresos de les consultes mèdiques de la Mútua de Terrassa".

L’empresa ha innovat en els últims anys

“Ens agrada ficar-nos en jardins”

El 1976 es va produir un fet que marcaria la impremta de Serafí. “Va ser un esdeveniment a casa”, comenta Jaume. L’agència de Madrid que treballava per als Jocs Olímpics de Moscou va aprovar la producció d’un milió de sobres per a Coca-Cola amb un color i una tecnologia determinada. “Avui tardem cinc hores, els meus pares i els seus quatre empleats van ser unes quantes setmanes amb la impressió”. Aquell repte els ha perseguit com una benedicció. “Ens agrada posar-nos en jardins perquè al final s’han convertit en oferir solucions personalitzades als nostres clients”, assegura Maite.

Panoràmica de l’empresa

Pioners en tecnologia capdavantera

Abans de sortir el segle XXI, Serafí Industria Gráfica va ser de les primeres impremtes espanyoles en incorporar una nova tecnologia d’impressió per ordinador, la CTP (Computer to Plate), que permetia realitzar treballs a més velocitat i de més volum. “La màquina ens va costar més de 30 milions de les llavors pessetes, que era un dineral”. Des de finals dels vuitanta, els germans Gázquez ja treballen a temps complet en l’empresa del pare. Serafí va morir el novembre de 2019 i malgrat estar jubilat, passava diàriament per les noves instal·lacions de més de 2.500 metres quadrats, inaugurades el 2008.

Detall d’un dels productes elaborats

Impressions amb textura i aromes

Des d’aquell any, l’empresa, que avui compta amb 25 empleats, s’ha convertit en un referent mundial en impressió. Han certificat una tecnologia pròpia -Cool print- “que ens permeten impressions amb efectes especials, textures, aromes... i sobre qualsevol substrat mitjançant reaccions químiques”. Convertits en lloc de referència dels avenços tecnològics de la multinacional nord-americana Hewlett-Packard (HP), són capaços, per exemple, de replicar en paper o cartró peces amb acabat metàl·lic.

Detall d’un de calendaris d’advent que han desenvolupat

El penúltim desafiament

Per a Maite i Jaume, els últims treballs són els més preuats. Acaben d’acabar una comanda de 2.000 calendaris d’advent per a Rocambolesc, la gelateria artesanal de Jordi Roca, que té forma de circ màgic. Si estires la carpa per obrir la capsa apareix una pista de circ amb tot detall i uns calaixets per als xocolates. “Tot és cartró certificat per al contacte alimentari, tot just hi ha punts de cua”, explica Jaume. La primera reunió amb l’equip del reputat cuiner va ser al maig.

Detall de les tècniques que fa servir l’empresa

Unes bèsties rares

Així s’autodefineixen Maite i Jaume quan expliquen que la seua impremta no té comercials i no ens falta la feina. El nostre model de negoci no és picar de forma freda a la porta de potencials clients. Els nostres treballs són el nostre millor agent comercial. El que sí que fem és assessorar, acompanyar i oferir solucions alternatives i, sobretot, personalitzades”.

Un empleat preparar un enviament

França, un dels països amb més pes en les seues exportacions

Amb aquests vímets han facturat el 2023 més de 3 milions d’euros, corresponents a un volum de producció que supera els 25 milions d’unitats. El 30 % surt de les fronteres espanyoles per a clients que es troben, sobretot, a França, Alemanya i Noruega. I entre els sectors industrials que més demanden els seus serveis hi ha la banda, cosmètica, alimentació, farmàcia o informàtica.

El sector de les arts gràfiques té una gran rellevància per a l’economia a Catalunya

Del Barça al Reial Madrid

Quan parlem de fins on arriben els seus productes, Jaume exposa un mapa amb més de cent països. Però hi ha truc. L’any passat van realitzar 10.000 enviaments directes a països dels cinc continents. Què van enviar? Unes capses a tall de carpeta amb el carnet de soci del F. C. Barcelona. “Som proveïdor habitual del Barça i des de 2022 hem enviat gairebé 30.000 altes de nous socis en un packaging personalitzat en tres idiomes”, assegura el director general de Serafí. Ah, també fan treballs per al Reial Madrid ja que HP és col·laborador del club blanc.

Vista d’una de les màquines utilitzades per l’empresa

Menys empremta, més empremta

És el seu lema quan volen destacar les iniciatives sostenibles que han pres al llarg dels anys. A més d’utilitzar tintes respectuoses amb el medi ambient i produir materials reciclables i alguns de compostables, han instal·lat una coberta de panells solars a la seua factoria que genera un terç de l’energia que consumeixen. “No és fàcil ni barat per a una PIME”, admet Maite.

L’empresa va per la tercera generació i té un gran futur per davant

La tercera generació en marxa

Tant en sostenibilitat com en tecnologia, Serafí ha necessitat un company de viatge, els proveïdors financers. “Les inversions o reinversions són més amables quan hi ha confiança mútua amb els bancs i en el nostre cas han estat molt propers”, assegura Jaume. Els dos germans se senten orgullosos per mantenir l’herència del seu pare i estan contents perquè ja ha continuïtat. La tercera generació de Serafí Industria Gráfica ja treballa en l’empresa.

Serafí, una indústria gràfica que fa molt bon efecte (i una mica més)