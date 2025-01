Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Catalunya dels aliments en un món global inspira una jornada organitzada per AgroBank el proper 6 de febrer.

La Llotja acollirà la sessió professional, que començarà a les 10.30h amb la benvinguda del director territorial de Catalunya de CaixaBank, Josep Maria Gonzàlez i el director de AgroBank de CaixaBank, Jaime Campos. Donaran pas als primers ponents, la Lead Economist CaixaBank Research, Judit Monturiol i el director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat, Joan Gòdia. Una vegada finalitzades les seues al·locucions, s’iniciarà la primera taula rodona, centrada en el tema sense el sector productiu no hi ha aliments. En ella intervindran el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad; la gerent de cítrics de Terres de l’Ebre, Begoña Amorós i el soci i tècnic de CherriesGlamour, Eduard Rosell.

Passaran el testimoni a la segona taula rodona, que analitzarà la importància de la indústria alimentària de la mà del president de Nufri, Francesc Argilés; el president d’Unió Grup, Josep Pere Colat i la gerent de Premier Pigs, Dolors Puyol. Posteriorment, una tercera taula rodona abordarà l’ecosistema al servei del sector. Comptarà amb la participació del director general de l’IRTA, Josep Usall; el coordinador tècnic de Cidaf.cat, Fran García; el director territorial de la zona Catalunya d’Agroassegurança, Francesc Xavier Joana; el clúster mànager de Femac, Enric Pedrós i la cap de l’Oficina del Regant, Mercè Soler. El discurs de la directora d'AgroBank Territorial Catalunya de CaixaBank, Carina Térmens posarà el colofó a la jornada.

CaixaBank, entitat lider del sector agroalimentari

La iniciativa posa en relleu el pes de l’agroalimentació en l’economia catalana i el suport que deixa AgroBank. En aquest sentit, l’entitat ha finançat el sector agroalimentari de Catalunya amb un total de 6.300 milions d’euros, el 2024, un 23.3 % més que l’any anterior. A tot Espanya, la xifra ascendeix a 33.548 milions d’euros, un 18% més respecte als 28.441 milions prestats el 2023. La línia de negoci de CaixaBank especialitzada al sector agroalimentari disposa de 1.140 oficines especialitzades distribuïdes a tot Espanya -133 a Catalunya-, amb presència a totes les províncies, especialment en municipis rurals.

La línia de negoci de CaixaBank per al sector agroalimentari compta amb gairebé mig milió de clients, el que es tradueix en què un de cada dos agricultors i ramaders a Espanya és client de AgroBank. A Catalunya, aquesta xifra assoleix els 54.893 clients. El seu model de negoci es desplega a través de gestors especialitzats. Els equips de riscos de l’entitat estan especialitzats a les seues zones d’influència a fi que coneguin molt de prop les necessitats dels clients i entenguin els seus fluxos de caixa.

Una de les 133 oficines que integren la xarxa al territori català.

El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Mª Gonzàlez, ha afirmat que “AgroBank dona al sector agroalimentari un suport global, en el qual destaca especialment el finançament com a motor clau per impulsar la seua transformació i per buscar solucions als grans reptes.” A més, ha recalcat la importància de “l’especialització d’oficines i equips en l’acompanyament als professionals en la recerca de solucions a aquests reptes, com la digitalització, la sostenibilitat, l’emprenedoria o la productivitat”.

Suport a la transformació

Entre les principals fites de AgroBank durant 2024 es troba el llançament de AgroBank Hub, una plataforma digital per a clients i no clients que pretén contribuir a la transformació del camp espanyol, impulsar la innovació, la sostenibilitat i reforçar la comunicació.

AgroBank Hub està concebut com un ecosistema que vol transformar la manera en què clients i no clients de l’entitat es relacionen amb el sector agroalimentari, i ser un punt de trobada i referent.

D’aquesta manera, a una única plataforma s’integren quatre verticals: actualitat; un entorn de solucions per a l’òptima presa de decisions a través d’eines i simuladors; un marketplace amb productes i serveis especialitzats; i, finalment, una comunitat que té per objectiu contribuir a la transformació del sector.

A més, AgroBank compta tant amb productes financers especialitzats, com Agroinversión Cultivos Leñosos o Agroinversión Transición Ecológica, com amb altres solucions d’agricultura de precisió

Acord amb el MAPA

Oficina a Bossòst.CAIXABANK

Durant 2024 CaixaBank i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació han firmat un acord per impulsar solucions i programes per afrontar els reptes de futur. Un exemple és ‘Creixem juntes’ que inclou diversos programes, com són un mentoring de dones Rurals’, destinada a formar dones emprenedores en el medi rural.

D’altra banda, el MAPA col·labora amb CaixaBank en ‘AgroBank Tech Digital INNovation’, un programa d’acceleració d’empreses emergents per al sector agroalimentari. A més, s’estan emportant iniciatives per millorar la formació en zones rurals a través de l’FP Dual de mà de CaixaBank Dualiza.

La iniciativa Impuls Agro per fomentar el relleu generacional, préstecs per a joves o la Càtedra AgroBank de Qualitat i Innovació són altres actuacions.