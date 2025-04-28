iLERNA Lleida, Formació Professional que connecta l’aula amb l’empresa
El centre de referència en FP a Lleida, que imparteix una vintena de cicles de grau mitjà i superior, s’adapta als sectors més dinàmics i amb major demanda de professionals per al curs 2025-2026
La xifra d’estudiants de Formació Professional supera el milió arreu de l’Estat i ha crescut un 33% en cinc anys. En aquest context de revalorització de l’FP també han augmentat els centres que ofereixen aquestes titulacions, i per això és clau triar-ne un de trajectòria consolidada.
iLERNA, empresa líder en Formació Professional oficial, porta més de 50 anys vinculada a l’ensenyament. El centre del carrer La Palma fa més d’una dècada que està dedicat en exclusiva a l’FP, on imparteix una vintena de cicles de grau mitjà i superior de set famílies educatives.
Sanitat
“Primer vaig fer el cicle mitjà d’Auxiliar d’Infermeria i ara estic fent el cicle superior d’Higiene Bucodental. El meu objectiu és fer odontologia, i em va semblar que era millor arribar- hi des d’una via pràctica, com és l’FP, que no pas estudiar un batxillerat, ja que així arribo millor preparada”, explica la Carla Monedero, que actualment està fent les pràctiques a la Clínica Dental Puigdemasa de Torrefarrera. Aquest cicle és una porta d’entrada al sector sanitari i permet treballar en centres públics i privats, alhora que habilita per cursar els cicles superiors d’Imatge per al Diagnòstic, Audiologia Protètica, Dietètica o Higiene bucodental, tots impartits a iLERNA.
Accés
Imatge i So
Les professions vinculades al sector audiovisual estan en constant creixement i expansió. Per tal de formar-se en aquest àmbit, és essencial una metodologia basada en la pràctica, i això és el que ofereixen els cicles formatius d’iLERNA. “Tenim tot l’equip que necessitem. Les càmeres i micròfons es podrien fer servir a nivell professional, i et permeten fer-te una idea del que et pots trobar en el dia a dia”, assegura el Jan Castelló, alumne del cicle mitjà de Vídeo, DJ i so. Un cop finalitzi el cicle mitjà, vol fer el superior de Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles, que juntament amb el d’Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius conformen l’oferta audiovisual del centre.
Màrqueting i Comerç
El cicle superior de Màrqueting i Publicitat ofereix sortides laborals en empreses de qualsevol sector, tenint en compte la importància de les relacions públiques en tots els àmbits. La Júlia Hernández l’ha cursat en modalitat Dual Intensiva, amb 1.000 hores de pràctiques, gairebé el doble que la modalitat convencional. “Ha estat una bona oportunitat per passar temps en una empresa i m’ha permès introduir-me al mercat laboral d’allò que estic estudiant”, explica sobre la seva experiència a la Cambra de Comerç de Lleida.
Informàtica i Telecomunicacions
La taxa d’atur dels titulats en FP d’aquesta branca és la més baixa de l’estat. iLERNA ofereix el cicle mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i els superiors de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i Desenvolupament d’aplicacions web, que formen als estudiants en àmbits com la gestió de bases de dades, ciberseguretat o llenguatges de programació. Es tracta d’un sector amb una gran demanda de professionals titulats que garanteix una ràpida inserció laboral.
Administració i Gestió
El cicle mitjà de Gestió Administrativa és el que més contractes genera entre els titulats d’FP. Aquesta elevada ocupabilitat la constata l’Alexandra Ionescu, que ha fet les pràctiques a la immobiliària Marta Carulla, on ha estat contractada en acabar aquest període. “He vist el que és estar en un treball on s’aprecia la feina que fas i t’ensenyen coses més enllà de les teves funcions”, explica del seu pas per l’empresa. En aquest mateix sector, el cicle superior d’Administració i Finances també es troba entre els que tenen major demanda de treballadors
Serveis Socioculturals
La cura i educació dels més vulnerables és una tasca essencial per a la societat, però requereix vocació. El cicle superior d’Educació Infantil permet treballar al sector educatiu formal i no formal, així com en atenció a la infància. És el cas de l’Alba Martínez, a qui l’Escola Maristes ha contractat com a monitora de menjador. “És una oportunitat que m’han donat les pràctiques”, afirma, i afegeix que “també m’ho ha permès el curs de manipulació d’aliments que vaig fer l’any passat a iLERNA”. El cicle superior d’Integració social també ofereix un ampli ventall de sortides laborals en l’àmbit dels serveis a les persones i a la comunitat.
Esport
En l’actualitat, el món de l’esport exigeix que els seus tècnics i professionals acreditin els seus coneixements i habilitats amb titulacions oficials. El grau mitjà de tècnic de bàsquet i tècnic de futbol prepara als estudiants per planificar i dirigir entrenaments, coordinar equips o fer d’àrbitre. En el cas del futbol, a més, també habilita per exercir a l’estranger, multiplicant les sortides laborals.
La preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i superior d’iLERNA per al curs 25-26 tindrà lloc del 23 al 29 de maig. Per a més informació o per concertar visites es pot trucar al 973 72 78 78.