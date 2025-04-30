El gran festival de Pa i Cereal de Cervera impulsa els sabors locals i l'experiència gastronòmica única
La 79a edició de la tradicional celebració a Cervera presenta un enfocament renovat amb la participació de cervesers artesans i activitats inclusives pel maig de 2025
La Fira del Pa i el Cereal de Cervera evoluciona i es reinventa en la seva 79a edició, que tindrà lloc els propers 10 i 11 de maig de 2025. Aquesta cita imprescindible del calendari gastronòmic català presenta enguany un format totalment renovat que aposta fermament pel producte de proximitat i pel talent local, convertint-se en molt més que un simple mercat de venda.
El certamen, que s'ubicarà a la plaça de la Universitat amb 30 parades acuradament seleccionades, oferirà per primera vegada un espai dedicat a la cervesa artesana local, amb tres punts de venda que permetran als assistents descobrir els sabors únics d'aquest producte elaborat a la zona. A més, les novetats inclouen una ampliació significativa de l'oferta gastronòmica amb més food trucks i una zona habilitada amb taules i cadires per gaudir còmodament de les degustacions.
"Apostem pel cereal i el pa que s'elabora a Ponent", ha afirmat el paer en cap de Cervera, Jan Pomés, durant la presentació oficial que ha tingut lloc avui. El certamen manté el seu compromís amb la qualitat i l'excel·lència gràcies a la col·laboració del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, una entitat que amb la seva experiència contribueix a posar en valor tant el producte com els seus artesans elaboradors.
Talent local i gastronomia de proximitat: els grans protagonistes
Un dels eixos centrals d'aquesta edició renovada és donar visibilitat als elaboradors de la zona i fomentar el consum de productes de proximitat. "La programació és variada i inclou activitats per a totes les edats, amb una clara aposta pel talent local", ha destacat Raimond Fusté, regidor de Promoció Econòmica, Fires i Mercats, durant la presentació.
Entre les propostes més atractives destaquen els tallers i les demostracions culinàries a càrrec de professionals amb vincles a la ciutat, com la cuinera Gal·la Pipó, amb una notable trajectòria internacional; Virginie Buu-Hoi, de Sant Miquel de Tudela, que oferirà una experiència gastronòmica única combinant oli d'oliva i herbes aromàtiques; o Jaume Lluís, que guiarà els assistents en un tast especialitzat de cerveses artesanes locals.
"Aquest enfocament no només potencia els productes de la terra, sinó que també contribueix a la sostenibilitat i a l'economia circular de la nostra comarca", explica Xavier Martínez, expert en gastronomia local. "Els visitants podran conèixer de primera mà els secrets d'elaboració d'aliments tradicionals i descobrir noves propostes culinàries basades en ingredients de tota la vida".
Una fira inclusiva i adaptada a tots els públics
La sensibilitat envers les necessitats especials és un altre dels punts forts d'aquesta edició. Gràcies a la col·laboració amb l'Associació de Celíacs de Catalunya, la fira comptarà amb un estand informatiu i diverses degustacions de productes sense gluten, atenent així a les persones amb intolerància al gluten.
A més, el certamen s'ha concebut com un espai obert per a tots els públics, amb activitats específiques per a famílies i infants que permetran apropar el món del pa i els cereals als més petits d'una manera lúdica i educativa. "Volem que aquesta fira sigui una experiència completa per a totes les edats, on es combinin tradició, innovació i diversió", afirma Maria Solé, coordinadora d'activitats familiars del certamen.
Ramon Augé, primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, ha recordat "la importància del sector agrari a la comarca" i ha destacat l'adhesió de la fira al projecte "Catalunya, regió mundial de la gastronomia", un reconeixement que situa aquesta cita al mapa dels grans esdeveniments gastronòmics del país.
Més enllà de la gastronomia: un esdeveniment integrat a la vida cultural
La Fira del Pa i el Cereal 2025 s'integra plenament en l'agenda cultural de Cervera, formant part d'una programació més àmplia que es desenvoluparà del 8 a l'11 de maig. Entre els actes paral·lels destaquen la commemoració del Dia d'Europa (9 de maig) i l'espectacle multidisciplinari "Parets d'Aire" previst per al 10 de maig.
També s'han programat visites guiades per donar a conèixer "els tresors que tenim a la ciutat", en paraules de Ramon Augé, una iniciativa que pretén aprofitar la presència de visitants per mostrar el patrimoni històric i cultural de Cervera.
"Aquest enfocament integral, que combina gastronomia, cultura i patrimoni, converteix la fira en una oportunitat immillorable per descobrir l'essència d'aquest territori", assegura Carles Folguera, expert en turisme gastronòmic. "Els visitants no només gaudiran d'una experiència culinària, sinó que s'endinsaran en la identitat i les tradicions de la Segarra".
L'edició de 2025 representa un punt d'inflexió en la seva història, amb una reformulació que, sense perdre l'essència tradicional, aposta per la innovació, la inclusivitat i la posada en valor del talent local, adaptant-se així a les noves tendències del sector gastronòmic i a les demandes d'un públic cada cop més divers i exigent.