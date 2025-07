Dondormir obre la primera botiga física a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El reconegut fabricant de matalassos Dondormir, líder en vendes online per qualitat-preu, ha inaugurat aquest dilluns 7 de juliol de 2025 la seva primera botiga física a Lleida. Aquesta nova aposta comercial permetrà als milers de clients fidelitzats a través d'internet i als habitants de la capital del Segrià experimentar de primera mà la qualitat dels productes que fins ara només podien adquirir en línia.

Amb una trajectòria que supera els 25 anys d'experiència en el sector del descans, Dondormir s'ha consolidat com un referent en la fabricació de matalassos d'alta qualitat. L'empresa, que ha estat proveïdora de primeres marques tant a nivell nacional com europeu, trasllada ara el seu model de negoci a l'àmbit físic per oferir un assessorament més personalitzat i proper.

La nova botiga, ubicada al carrer Pi i Margall, 36, estarà oberta de dilluns a dissabte en horari de 10:00 a 13:30 h al matí i de 17:00 a 20:30 h a la tarda. Els visitants podran provar i sentir la qualitat dels matalassos directament, sense intermediaris digitals, i gaudir d'un servei d'atenció especialitzada.

Una inauguració amb ofertes exclusives

Per celebrar l'obertura d'aquest primer establiment físic, Dondormir va preparar una jornada especial amb promocions i descomptes exclusius per als primers visitants. Aquesta estratègia comercial busca agrair la confiança dels clients i donar a conèixer el nou espai en el mercat lleidatà.

Compromís amb el descans de qualitat

Segons fonts de l'empresa, aquesta expansió cap al comerç físic respon a l'objectiu de fer més accessible el descans de qualitat a tots els públics. "Volem acostar-nos encara més als nostres clients i seguir complint el nostre compromís: oferir el millor descans al millor preu", indiquen des de la companyia.