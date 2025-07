Castellserà es prepara per viure una Festa Major el 2025 vibrant, fresca i per a totes les edats

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La localitat de Castellserà ha presentat el programa oficial de la seua tradicional Festa Major que se celebrarà del 15 al 20 de juliol de 2025. L’Ajuntament ha dissenyat un complet calendari d’activitats que inclou propostes culturals, musicals, esportives i de lleure per a tots els públics, distribuïdes estratègicament en horaris que eviten les hores de més calor de l’estiu.

Segons les autoritats municipals, aquestes celebracions representen molt més que una simple sèrie d’esdeveniments, ja que constitueixen un important punt de trobada per a la comunitat local. "La Festa Major, sobretot en pobles petits com el nostre, són dies que marquen un punt de trobada, de celebració i d’orgull col·lectiu per tot allò que ens uneix com a poble", han assenyalat des de l’organització, destacant la importància d’aquests dies per enfortir el sentiment de pertinença i comunitat entre els veïns.

El programa, dissenyat amb la col·laboració de nombroses entitats locals, busca fomentar la participació ciutadana en un ambient de respecte i convivència, valors que des del consistori consideren fonamentals per a l’èxit d’aquestes festes patronals en honor a Santa Maria Magdalena.

Programació completa d’activitats

Les festivitats arrancaran dimarts 15 de juliol amb una sessió de cine a l’aire lliure a la Plaça Major, on es projectarà la pel·lícula "Inside Out 2" a partir de les 22:00 hores. El dimecres 16 continuarà la programació amb la final del campionat local de bitlles i una tirada popular a les 21:30 hores a la pista d’estiu, on també s’oferirà servei d’entrepans per sopar.

El dijous 17 de juliol, els veïns podran disfrutar del "Vespreig" al Racó d’Antany entre les 20:00 i les 22:30 hores, una activitat que dona pas a un intens cap de setmana carregat de propostes festives. El divendres 18 començarà amb la final dels cursets de natació a les 12:00 hores, seguida d’un parc aquàtic a les piscines municipals de 16:00 a 19:30 hores. La jornada es completarà amb un sopar popular a la plaça del Sitjar a les 21:00 hores, l’actuació del grup d’havaneres Boira amb rom cremat a les 22:00 hores, i música en directe amb "Les que Faltaband" i els DJ KZU i DJ Calad a partir de mitjanit.

El dissabte 19 de juliol destaca per la variada oferta d’activitats per a tots els gustos i edats. A les 12:00 hores, la Plaça del Sitjar acollirà la tradicional festa de l’escuma, mentre que a les 18:00 hores tindrà lloc el "CasteWaii Fest", un cercaviles aquàtic amb temàtica hawaiana que inclourà música i còctels. A les 20:00 hores començarà el ball de tarda amb el grup Excelsior, i ja entrada la nit, a les 24:00 hores, els Diables Foc Foll de Bellpuig protagonitzaran un espectacular correfoc. La jornada es completarà amb un concert de La Divan a la 01:00 hores i la sessió del DJ Rayko a les 03:00 hores.

El diumenge 20 de juliol, dia gran de la festivitat, la jornada començarà amb una missa solemne en honor a la patrona Santa Maria Magdalena a les 11:30 hores, cantada pel grup Castellserá Gospel Singers. A continuació, a les 12:15 hores, se celebrarà un vermut popular acompanyat de jocs organitzats per LUDIESPAI i sardanes interpretades per la cobla Vents de Riella. Com a colofó a les celebracions, l’orquestra JUNIOR’S oferirà un concert clàssic a les 19:00 hores, seguit del ball llarg de final de festa a partir de les 20:30 hores.