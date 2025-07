Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El XXVIII Mercat Romà de Iesso a Guissona tornarà a transportar els visitants a l'època romana del 14 al 19 de juliol de 2025. Sota el lema "Terra", aquesta edició ret homenatge a la terra com a element que acull la humanitat i que va ser personificada en múltiples divinitats a l'antiguitat. Guissona es transformarà per recrear l'esplendor i la fascinació de l'època romana amb un extens programa d'activitats culturals, gastronòmiques i d'entreteniment.

La programació començarà el dilluns 14 de juliol amb la cercavila inaugural a les 19:00 hores des del Museu de Guissona, amb la participació de la Colla Gegantera i els Grallers i Tabals dels Margeners de Guissona. Aquell mateix dia, a les 22:00 hores a la Plaça Major, es podrà gaudir de l'espectacle "Comerç d'esclaus" a càrrec d'Alea Teatre, així com de l'arribada del Cèsar i Cleòpatra. Durant tota la setmana, es desenvoluparan activitats com la Bakanaleta, l'exposició d'història gràfica del Mercat Romà i diferents actuacions musicals i teatrals.

El Mercat Romà de Iesso a Guissona celebra la seva XXVIII edició

Activitats destacades del cap de setmana

El divendres 18 de juliol s'iniciarà el mercat d'artesania, que romandrà obert de 17:00 a 22:00 hores al nucli històric. També hi haurà jocs de fusta al Carrer Fluvià, atraccions de fusta a la Plaça Vell-Plà, i a les 19:00 hores es realitzarà una visita guiada gratuïta al Parc Arqueològic. A les 20:30 hores a Sant Felip Neri, s'oferirà una degustació de vins (18€ amb places limitades) i a les 21:00 hores hi haurà el Correbacus amb Follia Band.

Mercat Romà de Guissona

El dissabte 19 de juliol: jornada principal

La jornada principal del mercat serà el dissabte 19 de juliol, amb activitats des de les 10:00 fins a la matinada. Entre els actes més destacats hi ha la desfilada de les legions de Juli Cèsar i el seguici de la reina Cleòpatra a les 11:00 hores, la demostració de tàctica militar a càrrec de la Legió de Iesso a les 12:00 hores i el campament de legionaris organitzat per ACLE Guissona. A la tarda, es realitzaran espectacles familiars com "Ritmes del Fòrum" a la Plaça Bisbe Benlloch i contacontes al Racó de la família.

Mercat Romà de Guissona

Activitats gastronòmiques i espectacles nocturns

La gastronomia també tindrà un paper important amb un sopar romà el dimecres 16 de juliol (20€ amb places limitades), refrigeri de fruita organitzat per l'Associació de dones Nèvia i degustació de vins. Els espectacles nocturns inclouran música amb Jessica Abu, l'actuació de Spanish (H)omelete de Ferran Orobitg, danses aquàtiques a càrrec d'Aestus, i la XXX Bakanal que culminarà la celebració el dissabte a la nit.

Mercat Romà de Guissona