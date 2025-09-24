Second Life Collect System revoluciona el sector ramader de Lleida
L’empresa llança un nou sistema d’emmagatzematge refrigerat de cadàvers animals que, al reduir la freqüència de recollida i la presència a les granges, contribueix a millorar la bioseguretat i reduir les emissions de CO2
Lleida referma el seu lideratge en innovació del sector ramader amb una solució pionera desenvolupada per Second Life Collect System, que ha llançat recentment al mercat un revolucionari sistema d’emmagatzematge i transport de cadàvers d’animals. Aquest avenç, fruit de tres anys d’investigació i una inversió d’1,5 milions d’euros, consisteix en un contenidor metàl·lic ubicat dins d’una cambra refrigeradora que manté les restes animals entre sis i vuit graus centígrads, marcant un abans i un després en la gestió de subproductes ramaders.
El sistema, que ja s’ha implementat a granges com la de Premier Pigs a la Granadella, ofereix múltiples avantatges operatius i mediambientals. Gràcies al seu innovador mecanisme de control automàtic d’ompliment, permet planificar de manera més eficient les rutes de recollida. Cada vegada que s’obre la cambra, l’empresa especialitzada rep informació en temps real mitjançant un mòdem integrat, coneixent així el volum exacte de restes i podent organitzar la recollida sense necessitat de trucades prèvies dels ramaders. A més, el sistema recopila dades sobre l’evolució de la mortalitat a l’explotació i detecta possibles incidències com talls elèctrics o portes mal tancades.
Beneficis mediambientals i de bioseguretat
Un dels principals avantatges d’aquesta tecnologia és la millora substancial en bioseguretat. Tal com destaca Jaume Abellana, veterinari de l’explotació Premier Pigs, el sistema garanteix que no es produeixi contaminació per insectes o fauna salvatge. A més, el procés de recollida és completament automatitzat, sense que el conductor hagi de baixar de la cabina, minimitzant així riscos sanitaris. El contenidor, un cop buidat, es reintrodueix a la cambra refrigeradora després d’un procés de desinfecció quedant preparat per iniciar un nou cicle.
Optimització de recursos i reducció d’impacte
La innovació de Second Life Collect System permet als ramaders emmagatzemar les restes fins a quaranta-cinc dies, un període impensable amb els sistemes tradicionals, especialment durant els mesos d’estiu a Lleida amb altes temperatures que acceleren la putrefacció. El model de mida L està dissenyat per allotjar fins a 1.300 quilos, capacitat idònia per a una granja d’engreix de porcí o entre 600 i 800 verres, existint també models de major capacitat per a necessitats més grans.
Qualitat superior del producte final
Un benefici addicional d’aquest sistema innovador és la qualitat superior dels subproductes obtinguts. Al mantenir les restes refrigerades des del primer moment, la carn conserva millors propietats per al seu processament posterior, generant subproductes de més valor que els aconseguits amb sistemes tradicionals. Actualment, aquesta tecnologia està adaptada per a bestiar porcí, aus i conills, i compta amb patents que cobreixen tot el mercat de la Unió Europea i diversos països extracomunitaris, posicionant Lleida al capdavant de la innovació en el sector ramader el 2025.
La petjada de carboni disminueix un 27%
Fet i fet, la inversió que ha de dur a terme el ramader es quantifica en uns 20.000 euros, en el cas d’un contenidor de dos metres cúbics.